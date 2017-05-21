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04:09, 22 Mayıs 2017 Pazartesi
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Güncelleme: 02:00, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

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Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti
Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulan 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Abdülsamed Durgut (15), K.F. (14) ve A.K. (17), eğlenmek için Harlak mevkisindeki bir çiftlik evinde buluştu.

Burada arkadaşlarına şaka yapmak isteyen K.F'nin eline aldığı av tüfeği, kazara ateş aldı. Göğsüne saçma isabet eden Durgut ağır yaralandı.

Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Abdülsamet Durgut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından K.F. ile A.K, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



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