Keşanlılar Keşkek Festivalinde biraraya geldi

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Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde, Yenimuhacir Kültür ve Dayanışma Derneği (YENKÜLDER) tarafından düzenlenen 2. Keşkek Festivali'nde belde kadınlarınca imece usulüyle yapılan 1 ton keşkek vatandaşlara ikram edildi.
Sabah namazının ardından evlerindeki kazanları belde meydanına getiren kadınlar keşkek yapımı için ateş yaktı.
Su, buğday, tuz, kuzu yağı ve kuzu etini keşkek yapımı için 2 saat boyunca büyük tahta kaşıklarla 30 ayrı kazanda karıştıran kadınlar, bu sırada def çalarak türkü söyledi, oyunlar oynadı.
Sabırla yemeye hazır hale getirilen keşkek kaplara konulduktan sonra yanında zerde tatlısı ve ayranla vatandaşlara ikram edildi.
Yenimuhacir Belde Belediye Başkanı Recep Ordu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanların birlik beraberlik için kaynadığını söyledi. Keşkek geleneğinin Balkanlardan geldiğini anlatan Ordu, "Balkan Harbi döneminde Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen muhacirler buraya yerleşmiş. Beldemiz adını da oradan almaktadır. Beldemiz kurulduğundan bu yana genelde evlenme düğünlerinde halka keşkek ikram edilir. Geleneğimizi gelecek yıllara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.
Derneğin başkanı Enver Küçükyaman ise festivale Trakya'daki birçok ilden katılımın olduğunu söyledi. Keşkekin tarihi ve öyküsü bir olan bir yemek olduğunu anlatan Küçükyaman, özellikle buğday kullanılan yemeklerin geçmişte cephedeki askerlere verildiğini keşkeğin de buradan geldiğini anlattı.
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da Osmanlı Devletinden bu yana keşkek yemeğinin sofralarda yerini koruduğunu anlattı. Buğdayla yapılan hoşaf ya da buğdaylı yemeklerin Çanakkale'de vatan savunmasındaki askerlere verildiğini, keşkeğin o dönemde de tüketildiğini anlatan Helvacıoğlu, festivalin Trakya'nın turizmine katkıda bulunacağını kaydetti.
Halk oyunları ekiplerinin gösteriler sunduğu ve mani okuma yarışmalarının da düzenlendiği festivale CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'den gelen vatandaşlar katıldı.
Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde düzenlenen Keşkek Festivali'nde belde kadınlarınca imece usulüyle 30 ayrı kazanda yapılan 1 ton keşkek vatandaşlara ikram edildi
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