17:46, 21 Mayıs 2017 Pazar

Tatilciler geri dönüyor





Çanakkale’deki iskelelerde 3 günlük hafta sonu tatilinden dönen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hafta sonunun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’yla birleşmesiyle 3 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, dönüş yolunda Çanakkale’deki iskelelerde yoğunluk yaşanmasına yol açtı. Marmara ve Ege bölgelerindeki kentlerde tatillerini yaptıktan sonra dönüşe geçen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki’deki iskeleleri kullanmaya başladı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle kentteki iskelelerde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, yoğunluktan kaynaklanan aksaklıkları önlemek için yoğun çaba sarf etti. Çanakkale ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için feribot seferlerinin saatsiz olarak, "doldur boşalt" sistemiyle yapıldığını kaydetti.

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