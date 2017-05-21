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AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde oylama sona erdi
AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde oylama sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olduğu AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde oy verme işlemi sona erdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olduğu AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde oy verme işlemi sona erdi.

Kongrede yaptığı konuşmanın ardından Ankara Spor Salonu'ndan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra oyunu kullanmak üzere salona döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oyunu kullanmasıyla kongredeki oy verme işlemi sona erdi ve sayım işlemine geçildi.

Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanı seçildiğinin ilan edilmesinden sonra bir teşekkür konuşması yapması bekleniyor.



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