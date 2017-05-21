18:12, 21 Mayıs 2017 Pazar

Erdoğan yeniden AK Parti Başkanı





Erdoğan, AK Parti'nin 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, bin 414 oyla AK Parti genel başkanlığına seçildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, bin 414 oyla AK Parti genel başkanlığına seçildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bu kongremiz, yeni bir başlangıçtır. Hem parti çalışmalarımızda hem ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerde yeni bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki aylar Türkiye'nin terörle mücadeleden ekonomiye, hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden yatırımlara kadar her alanda adeta bir sıçrama dönemi olacaktır."dedi.

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