18:37, 21 Mayıs 2017 Pazar

Hakkari'de yıldırım düştü: 1 asker şehit





Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesi Bisra Tepe Bölgesi'nde PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar sırasında, yıldırım düşmesi sonucu bir asker ağır yaralandı. Olayda Elazığ nüfusuna kayıtlı uzman erbaş Enes Sakınç, ağır yaralanarak Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen asker şehit oldu. Şehidin cenazesi hastaneye kaldırıldı.

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