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Bahreyn'de en yüksek Şii merci Kasım'a hapis
Bahreyn'de en yüksek Şii merci Kasım'a hapis

Kasım, 1 yıl hapis ile 265 bin dolar para cezasına çarptırıldı, ancak ceza ertelendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bahreyn Mahkemesinin, ülkedeki en yüksek Şii merci İsa Kasım'ın 1 yıl hapis ve 265 bin dolar para cezasına çarptırılmasına ve cezanın ertelenmesine karar verdiği bildirildi.

Bahreyn Haber Ajansı BNA'nın haberine göre, Büyük Ceza Mahkemesi, "yasaya aykırı şekilde bağış toplama ve kara para aklama" suçlamasıyla yargılanan Kasım ile diğer sanıkların 1'er yıl hapis ile 265 bin dolar para cezasına çarptırılmasına, daha önce tedbir konulan menkullerine el konulmasına karar verdi ve cezayı erteledi. Yargılanan diğer sanıkların sayısı ile ilgili bilgi ise verilmedi.

Verilen karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Bahreyn'de yayımlanan muhalif El-Vasat gazetesi, haklarında hüküm verilenlerin İsa Kasım'ın yanı sıra Hüseyin el-Kassab ve Mirza ed-Dirazi olduğunu, Kasım'ın el koyulan malları arasında 8,9 milyon dolarlık banka hesabı ile 2 gayrimenkulün yer aldığını kaydetti.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı geçen haziran ayında, ülke menfaatine zarar verdiği gerekçesiyle İsa Kasım'ın vatandaşlıktan çıkarılmasına karar vermişti.



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