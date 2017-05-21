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Cannes Festivali’nde tesettür mayo tartışması
Cannes Festivali’nde tesettür mayo tartışması

Cezayir kökenli Fransız işadamı Nekkaz, tesettür mayo giyen kadınlara, 26 Mayıs’ta Cannes’daki plajda toplanmaları çağrısında bulundu. İşadamı, tesettür mayolu kadınlara plajda para cezası kesilmesi halinde, bu parayı ödeme sözü verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cezayir kökenli Fransız işadamı Raşit Nekkaz, tesettür mayo giyen kadınlara 26 Mayıs'ta kent merkezindeki plajda toplanmaları çağrısı yaptı.

Nice Matin gazetesinin haberine göre Nekkaz, tesettür mayo giyen kadınlara 26 Mayıs’ta Cannes Film Festivali sürerken kent merkezindeki plajda saat 14.00’te toplanmaları çağrısında bulundu ve tesettür mayolu kadınlara belediye polisinin para cezası kesmesi halinde bu parayı ödeme sözü verdi.

Fransız gazetesi, Danıştayın tesettür mayonun yasaklanması yolunda bazı belediyelerin aldığı kararı bozması üzerine Cezayirli işadamının bir anlamda bu hükmü tesettür mayolu kadınların katılımıyla düzenlenecek bir etkinlikle kutlamayı amaçladığını yazdı.

İşadamı gazeteye verdiği demeçte, "Ben insan haklarının ve kadın haklarının savunucusuyum. 2013 yılında Fransa’da peçe giydiği için mahkum olan kadınları savundum. Cannes, Fransa’nın dünyadaki vitrini. Bazıları bikini giyerken, bazıları de tesettür mayo giyebilir. Ben böyle bir Fransa’yı seviyorum." dedi.

Nekkaz, 2010 yılında Avrupa’da bazı ülkelerde uygulanan peçe yasağı kapsamındaki para cezalarının karşılanması için 1 milyon avroluk bir fon oluşturmuştu.

Fransa’da “burkini” olarak anılan tesettür mayoya plajlarda ilk yasak Cannes Belediyesi tarafından uygulanmıştı. Fransa’nın güneyindeki bazı belediyelerin de yine bu yönde karar alması üzerine Müslüman sivil toplum örgütleri davayı Danıştaya taşımıştı. Danıştay, 26 Ağustos 2016'da tesettür mayoya plajlarda yasak getirilemeyeceğine hükmetmişti.

Bu yıl 70'incisi düzenlenen ve 17 Mayıs’ta başlayan Cannes Festivali, 28 Mayıs’ta sona erecek.



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Avrupa Haberleri
Cannes Festivali nde tesettür mayo tartışması
Cannes Festivali’nde tesettür mayo tartışması

Cezayir kökenli Fransız işadamı Nekkaz, tesettür mayo giyen kadınlara, 26 Mayıs’ta Cannes’daki plajda toplanmaları çağrısında bulundu. İşadamı, tesettür mayolu kadınlara plajda para cezası kesilmesi halinde, bu parayı ödeme sözü verdi
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