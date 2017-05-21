22:44, 21 Mayıs 2017 Pazar

Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Basketbolun Şampiyonlar Ligi olarak nitelenen THY Euroleague final maçı, Fenerbahçe ile Yunanistan'ın Olympiakos takımı arasında oynandı.

Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 80-64 yenerek Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Mücadelenin başında Fenerbahçe, Vesely ve Kalinic'in basketleriyle 2. dakikada 5-1 öne geçti. Sarı-lacivertlilere, Birch ve Spanoulis ile karşılık veren Yunan ekibi, 3. dakikada 6-5 üstünlük kurdu. Vesely'nin pota altından, Kalinic ve Ali Muhammed'in dış atışlardan bulduğu basketlerle etkili olan Fenerbahçe, yakaladığı 8-0'lık seriyle 4. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 13-6. Kalinic ile skor üretmeye devam eden sarı-lacivertli ekip, 5. dakikayı 16-8 üstün geride bıraktı. Fenerbahçe, Spanoulis ve Birch'in basketleriyle farkı eritme çabasında olan Olympiakos'a Udoh, Bogdanovic ve Kalinic'in basketleriyle izin vermedi ve 10. dakika içinde 9 sayılık fark yakaladı: 24-15. Kalan bölümde karşılıklı basketler atılırken, ilk çeyrek Fenerbahçe'nin 26-18 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğin başında Milutinov ile pota altında üstünlük kuran ve hücum ribauntlarını toplayan Olympiakos, Waters'ın basketleriyle de 13. dakikada farkı 4 sayıya (29-25) indirdi. Maçın 15. dakikasını 31-25 önde geçen Fenerbahçe, Nunnally, Bogdanovic ve Udoh'un basketleriyle 17. dakikada farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 35-25. Yunan ekibi, Printezis ve Mantzaris'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 20. dakika içinde farkı 5 sayıya (37-32) indirse de Fenerbahçe, devre arasına 39-34 önde girdi.

Maçın ikinci yarısının başında Ali Muhammed ve Vesely ile skor üreten Fenerbahçe, Mantzaris'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlere engel olamadı ve 23. dakikada fark 4 sayıya (44-40) indi. Maçın 25. dakikasını 49-42 önde geçen sarı-lacivertli ekip, buna rağmen pota altında Milutinov'u durdurmakta zorlandı. Vesely, Datome ve Udoh gibi oyuncularıyla serbest atış çizgisinden yüksek yüzdeyle skor üreten Fenerbahçe, Kalinic'in 28. dakikadaki 3 sayılık basketiyle skoru 57-44'e getirdi. Periyodun 29. dakikasında 14 sayılık (60-46) fark bulan sarı-lacivertliler, çeyreği de 60-48 önde bitirdi.

Son çeyreğe Datome, Udoh ve Antic'in basketleriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 33. dakikanın başında farkı 18 sayıya çıkardı: 68-50. Taraftarının desteğini arkasına alarak etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, Bogdanovic, Kalinic ikilisinin attığı basketlerle 39. dakikada farkı 19 sayıya (80-61) çıkardı. Mücadelenin kalan bölümünü rahat geçiren sarı-lacivertliler, müsabakadan 80-64 galip ayrıldı ve THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.