09:32, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 22 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

-KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi başlıyor



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi"ne katılacak.



(İstanbul/09.30)



- Yıldırım, zirveye katılan Rusya Federasyonu Başbakanı Dmi̇tri̇ Medvedev ile Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda bir araya gelecek.



(İstanbul/13.00)



2- Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızi̇stan Mecli̇s Başkanı Çınıbay Tursunbekov i̇le Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde görüşecek.



(İstanbul/16.00)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Antalya'da Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali açılış programına iştirak edecek.



(Antalya/11.00)







EKONOMİ



1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Domotex Turkey Fuarı'nın açılışına katılacak.



(Gaziantep/10.00)



2- TÜİK nisan ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



3- TOBB, nisan ayına ilişkin kurulan kapanan şirketler istatistiklerini duyuracak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA-DİPLOMASİ



1- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile görüşecek.



(Kudüs)



2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.





KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, International Media Forum 2017 açılış törenine katılacak.



(Antalya/10.00)





GÜNCEL



1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, yurt dışında görev yapan din hizmetleri müşavirlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek "İslamofobi’ye Karşı Ortak Stratejiler" başlıklı konferansa iştirak edecek.



(Sakarya/10.00)



2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin 221 sanıklı çatı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.



(Ankara)





SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İslamofobi Genç Akademik Forumu Ankara Seminer Programı'na katılacak.



(Ankara/10.00)



2- Azerbaycan'da gerçekleştirilen 4. İslami Dayanışma Oyunları, son gün müsabakalarının ardından kapanış töreniyle sona erecek.



(Bakü/09.00/19.00)



3- Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta, Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.



(Manisa/Ankara/20.00)



4- Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta play-off yarı final rövanş maçlarında Silivrispor-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Erbaaspor-Çatalcaspor karşılaşacak.



(İstanbul/Tokat/16.00)



5- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçlarında Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar-Kardemir Karabükspor, Beşiktaş RMK Marine-Galatasaray, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(Kocaeli/14.00/16.00)





ÖZEL HABER



1- Enflasyonu tek haneye indirecek "gıda tedbirleri" hazır



- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:



- "Gıda enflasyonunu düşürmek amacıyla bakliyat gibi talebin kısmen de olsa ithalat ile karşılandığı ürünlerde kapsamlı bir üretim planlaması yapıldı ve bakliyat üretiminin yapılacağı havzalar belirlendi"



- "Taze meyve-sebze üretimini teşvik eden uygulamalar da başta sera teşvikleri olmak üzere, yeni bir strateji çerçevesinde devreye girecek"



- "Belirli şartlar oluştuğunda dış ticaret tedbirleri geçici olarak devreye girecek ve aşırı fiyat hareketlerine izin verilmeyecek. Lojistik süreçlere ilişkin de tedbir ve teşvikleri alacağız."



- "Bu tedbirler işlenmemiş gıda kaynaklı riskleri sınırlandırarak enflasyonun tek haneye gerilemesine ve oynaklığın azalmasına katkı sağlayacak"





2- ABD-Suudi Arabistan arasında stratejik ilişkiler güçlendi



- Beyaz Saray açıklaması:



- "Savunma alanında yapılan 350 milyar dolarlık anlaşmanın gelecek 10 yıla yayılması planlanıyor. Bunun 110 milyar dolarlık kısmı hemen gerçekleşecek. Anlaşma sayesinde İran'ın bölgede artan nüfuzuna karşı Suudi Arabistan ve Körfez bölgesinin güvenliği desteklenecek"



- VEROCY'nin ortağı Cyril Widdershoven:



- "Washington ile Riyad arasındaki ilişkide hala 'savunma için ham petrol' denklemi söz konusu. Küresel petrol piyasasında fiyatların istikrar kazanması için ABD'nin Suudi Arabistan'a ihtiyacı var. Petrol fiyatlarında istikrar, hem ABD'li petrol üreticileri hem de Suudi Arabistan için gerekli"



- Arabia Monitor Başekonomisti Florence Eid-Oakden:



- "Suudi Arabistan'ın bütçe dengesini sağlamak, kamu harcamalarını desteklemek ve sosyal hizmetlere devam etmek için yüksek petrol fiyatlarına ihtiyacı var. Petrol fiyatlarındaki artış Aramco'nun ilk halka arz başarısını azami seviyeye çıkarır"



(Övünç Kutlu/New York)



3- 9 yaşına kadar 90 ameliyat geçirdi



- Banyoda bulduğu temizlik maddesini içmesi sonucu 6 yıl önce rahatsızlanan, ardından Bursa ve Ankara'da 50, ABD'de ise bir yıl içinde 40 ameliyat geçirmesine rağmen özel bir cihazla beslenebilen Kayra Yaman, sağlığına kavuşmak amacıyla yeniden ABD'ye gidecek

- Anne Ayşen Karakaş:

"Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Amerika'ya gittik, geldik. Tekrar gitmemiz gerekiyor. Haber bekliyorduk. Bu haber de geldi. Bizi haziran ayının ilk haftası bekliyorlar. Tedavi süreci şu anda Amerika'da kontrol amaçlı gözüküyor. Gittiğimiz zaman artık çocuğumun durumuna göre ameliyatlar yapılması gerekiyorsa yapılacak"

- HÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tutku Soyer:

- "Koroziv madde olarak bilinen evlerde temizlik amacıyla kullanılan birçok maddenin çocuklar tarafından ağza alınması bu ve buna benzer ciddi sorunlara yol açmaktadır"





