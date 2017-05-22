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11:17, 22 Mayıs 2017 Pazartesi
Türkiye
Güncelleme: 09:48, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

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Son on günde 93 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son on günde 93 PKK'lı etkisiz hale getirildi

11-21 Mayıs'ta Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda 93 PKK üyesi etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 11-21 Mayıs'ta Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, PKK'lılarca özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman ve Tunceli'de sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi ve örgüt mensuplarının bahar-yaz tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Şırnak Beytüşşebap ve Bestler-Dereler, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Silvan, Lice, Kulp, Erzurum Şenkaya, Ardahan Göle, Bingöl, Muş ve Hatay Amanoslar bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 93 PKK'lı etkisiz hale getirdi.

Operasyonlarda 2 havan, 12 uçaksavar, 313 piyade tüfeği, 4 keskin nişancı tüfeği, 5 roketatar, 6 lav silahı, 597 el bombası, 53 el yapımı patlayıcı, 2 bin 300 kilogram amonyum nitrat, 30 kilogram patlayıcı, 150 binin üzerinde hafif silah mühimmatı, 229 havan mühimmatı, 439 roketatar mühimmatı, çok miktarda patlayıcı yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.

Tespit edilen el yapımı patlayıcıların imha edildiği operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 71 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Örgütün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik operasyonlar ve sınır hattında alınan tedbirler sonucu 500 kilogram kubar esrar, 52 kilogram uyuşturucu ve 37 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 8 bin 755 kişi yakalandı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlar sırasında 7 asker şehit oldu, 27 asker yaralandı.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ HAREKAT

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesiyle Azaz ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.

El Bab ilçe merkezinin yanı sıra Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmaları sürdürüldü. PKK/PYD mensuplarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.

ÖRGÜTÜN LOJİSTİK DESTEĞİNE SON YILLARIN EN BÜYÜK DARBESİ

Bilgilendirmede, operasyonlar sonucunda örgüte ağır kayıplar verdirildiği vurgulanırken, yürütülen başarılı ve kararlı operasyonlar ile tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleriyle, örgütün lojistik desteğine son yılların en büyük darbesinin vurulduğu kaydedildi.

TSK'nın büyük kayıplar verdirmek suretiyle bölücü terör örgütü üzerindeki baskısını artırdığı ifade edilen bilgilendirmede, TSK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm örgütlerle mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceği kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve milli birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir." ifadelerine yer verildi.



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