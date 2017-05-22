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11:17, 22 Mayıs 2017 Pazartesi
Amerika
Güncelleme: 08:53, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

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Tillerson'dan 'İran'a yaptırım' açıklaması
Tillerson'dan 'İran'a yaptırım' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Terör faaliyetlerini desteklemek gibi kabul edilemeyecek davranışlara karşı İran'ın bunun kabul edilemez olduğunu anlaması için yaptırımlarla önlem almayı sürdüreceğiz." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Terör faaliyetlerini desteklemek ve balistik füze programının geliştirilmesine devam etmek gibi kabul edilemeyecek davranışlara karşı İran'ın bunun kabul edilemez olduğunu anlaması için yaptırımlarla önlem almayı sürdüreceğiz." dedi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi kapsamında Tillerson ile Suudi mevkidaşı Adil el-Cübeyr ortak basın toplantısı düzenledi.

Tillerson, İran'ın zirveye katılmamasının nedeninin hatırlatılması üzerine, İran'ın, Yemen, Irak ve Suriye gibi bölgeler ile Lübnan'da Hizbullah'a verdiği destekle baskın faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti.

Bakan Tillerson, İran'ın, iyi bir komşu olmaya ve yabancı savaşçılar ile milislerini başka ülkelere giderek o bölgelerin istikrarını bozması için ödeme yapmayı sonlandırmaya niyetli olduğunu gösterene kadar kurulan bu masada yer sahibi olamayacağını vurguladı.

İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Tillerson, İran'da yeni bir dönemin başladığına işaret etti.

Tilerson, "Terör faaliyetlerini desteklemek ve balistik füze programının geliştirilmesine devam etmek gibi kabul edilemeyecek davranışlara karşı İran'ın bunun kabul edilemez olduğunu anlaması için yaptırımlarla önlem almayı sürdüreceğiz. Küresel toplumu da harekete geçmesi için cesaretlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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