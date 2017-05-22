15 Temmuz'a ilişkin en kritik dava başlıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konsey üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakim karşısına çıkıyor.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonuna hakim ve savcıların kullandığı protokol kapısından önce Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli'nin de aralarında bulunduğu sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleriyle birlikte 48 sanık, jandarma komandolarının oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek alınacak.
Diğer sanıklar ise mahkeme salonunun arka tarafından duruşma salonuna getirilecek.
Basının yoğun ilgi gösterdiği dava öncesi güvenlik önlemleri de dikkat çekti.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülecek dava için cezaevi yönetimiyle cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığınca güvenlik önemleri için bin 500 kişilik bir ekip görevlendirildi.
Duruşma öncesi Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli komandolar, infaz koruma memurları, bomba arama köpekleri, zırhlı araçlar ve TOMA'lar hazır edildi.
Güvenlik önlemleri kapsamında, cezaevi kampüsüne giren araçlar, jandarma araçlarındaki plaka okuma sistemleri tarafından kayıt altına alındı.
15 Temmuz'dan sonra Sincan Cezaevi Kampüsü için alınan "uçuşa yasak alan" uygulamasına devam ediliyor. Olası bir hava saldırısına karşı Eskişehir'den kontrol edilen hava savunma sistemleri da aktifleştirildi.
Cezaevi çatılarında konuşlandırılan uçaksavarların yanı sıra onlarca keskin nişancı duruşma salonunu gören yüksek alanlara yerleştirildi.
Keskin nişancıları 10 kilometre alanda havadan gelebilecek saldırılara karşı uyaracak yerli üretim Koral termal kameraları da güvenlik önemleri kapsamında kullanılıyor.
Kampüs dışında da çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra sanık yakınları ve duruşmayı izlemek için gelenler arasında provokasyon çıkarmak isteyenlere karşı sivil güvenlik görevlileri de hazır bulunduruldu.
Bu sırada dışarıda 15 Temmuz Derneği üyeleri de ellerinde Türk bayraklarıyla darbecileri protesto ediyor.
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakim karşısına çıkıyor
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