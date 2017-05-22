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11:17, 22 Mayıs 2017 Pazartesi
Avrupa
Güncelleme: 10:14, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

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Macron, İtalya Başbakanı ile AB reformunu görüştü
Macron, İtalya Başbakanı ile AB reformunu görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin gözden geçirilmesi konusunda, İtalya Başbakanı Gentiloni'yle beraber çalışacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliğinin (AB) gözden geçirilmesi konusunda, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yle beraber çalışacaklarını açıkladı.

Macron, Gentiloni ile Elysee Sarayı'nda yaptıkları görüşme öncesinde, gazetecilerin sorularını cevapladı .

AB'nin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ve Gentiloni ile bu konuda beraber çalışacaklarını belirten Macron, bunu müttefikleriyle beraber yapmak istediğini ve ilk sırada Almanya ve İtalya'nın olduğunu söyledi.

MACRON: AB, İTALYA'NIN SIĞINMACILARLA İLGİLİ ÇAĞRILARINI YETERİNCE DUYMADI

Bunun için kısa ve uzun vadede yapılması gerekenler olduğunu dile getiren Macron, Avro Bölgesi için ortak bir bütçe belirlenmesini istedi. Macron, AB'nin, İtalya'nın sığınmacılarla ilgili çağrılarını yeterince duymadığını ifade etti.

Gentiloni de AB'nin daha güçlü ve vatandaşlara daha yakın olması gerektiğini belirtti.

İtalya ve Fransa'nın beraber çalışmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Gentiloni, Avrupa'da sığınmacılar konusunda ortak bir siyaset belirlenmesini ve ortak para biriminin yanı sıra ortak bankalar geliştirilmesini talep etti.

Gentiloni, Macron'un, Fransa Cumhurbaşkanı olarak Avrupa'ya umut ve inanç verdiğini dile getirdi.

Macron, cumhurbaşkanı seçimi sırasında AB yanlısı bir kampanya yürütmüş ancak AB'nin reformdan geçirileceği sözünü vermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapmış, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ikili, AB kurucu anlaşmalarının dahi değiştirilebileceğini ifade etmişti.

Macron, AB'de Avro Bölgesi'nin güçlendirilmesinin yanı sıra sınır güvenliği ve göçmen politikası konusunda pek çok değişiklik istiyor.



İlgili Konular İtalya AB fransa macron
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