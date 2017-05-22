Macaristan'da Osmanlı festivali | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Macaristan'ın kuzeybatıdaki Tata (Gölbaşı) şehrinde gerçekleşen Osmanlı festivalinde Macar ve Osmanlı askerlerinin kıyafetiyle temsili savaş canlandırıldı.
Festival Organizatörü Mihaly Zombori yaptığı açıklamada, bu yıl 10'uncusu düzenlenen festivalde Tata şehrinde hayatını kaybeden hem Macar hem de Türk askerlerinin anıldığını söyledi.
Etkinlikte, Osmanlı dönemindeki kültürü objektif bir bakış açısıyla ziyaretçilere tanıtmaya çalıştıklarını belirten Zombori, ''Örneğin; festival alanında birçok Osmanlı Türk çadırı bulunuyor. Ziyaretçiler burada o döneme ait bilgileri edinebiliyor. Ayrıca, Osmanlı mutfağını da tanıtıyoruz." dedi.
Her geçen yıl festivale ilginin daha da arttığını ifade eden Zombori, ''Bu festivalin tek bir amacı var, o da iki kültürü objektif bir şekilde gösterip, iki halkı birbirine yakınlaştırmak. Tata kalesinde, Hristiyan ya da Müslüman ayrımı yapmadan hayatını kaybeden tüm kahramanları anıyoruz.'' diye konuştu.
Yunus Emre Enstitüsünce Osmanlı-Macaristan ilişkilerini içeren bir serginin de açıldığı festivale, bu yıl 20 binden fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor.
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