Güncelleme: 09:45, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Sudan'dan Türkiye'yle ilişkilerini destekleyici kampanya çağrısı





Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Mahmud, Enformasyon Bakanlığı'na Türkiye Sudan ilişkilerini destekleyici yoğun medya kampanyası yürütmesi yönünde çağrı yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı İbrahim Mahmud, Enformasyon Bakanlığı'na Türkiye Sudan ilişkilerini destekleyici yoğun medya kampanyası yürütmesi yönünde çağrıda bulundu. Başkent Hartum'da basın mensuplarına açıklama yapan Mahmud, iki ülke arasında tarım alanında işbirliğini aktif hale getirmenin önemine vurgu yaptı. Taraflar arasındaki karşılıklı ticaretin büyüyeceğini ifade eden Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda Türk iş adamıyla Hartum'a gelebileceği öngörüsünde bulundu.

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