10:26, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Trump'ın Yahudi damadının İsrail-Filistin imtihanı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da iki gün dolu dolu geçirdiği ziyaretinin ardından duran İsrail-Filistin barış sürecini Kudüs ve Batı Şeria ziyaretleri ile yeniden canlandırmak için İsrail'e gidecek.

İki günden fazla bir sürede, Trump hem İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hem de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la ayrı olarak görüşecek ve kutsal alanları ziyaret edecek. Pazartesi günü Kudüs'te, Batı Duvarı'nda dua edecek ve Kutsal Mezar Kilisesi'ni ziyaret edecek.

Trump ocak ayında göreve başladığından beri Vatikan, Brüksel ve Sicilya'yı ziyaret ettikten sonra Cumartesi günü Ortadoğu ve Avrupa'da sona erecek olan dokuz günlük bir geziye çıktı.

Pazar günü Riyad'da yaptığı konuşmada, Arap ve İslamcı liderleri ülkelerindeki aşırılık yanlılarını barındırmamaya davet eden Trump, "İslami aşırılıkçı" kelimesini "İslamcı aşırılıkçı" olarak nitelendirdi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'un geçiş için yorgunluğunu sorumlu tuttu. "Sadece bitkin bir adam," dedi gazetecilere.

TRUMP: İSRAİL-FİLİSTİN BARIŞI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM

Trump, İsrail ile Filistin arasındaki barışın sağlanması için ne gerekiyorsa yapmayı taahhüt etti ancak uzun süredir durmuş olan görüşmeleri nasıl canlandıracağına dair çok az şey belirtti.

Bu ayın başlarında Washington'da Abbas'la bir araya gelen Trump, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e hemen taşınmasına karşı çıktı.

Trump, ABD ve İslam ülkeleriyle olan bağlarını güçlendirmek için Riyad ziyaretini yaptı, Suudi Arabistan'a 110 milyar dolarlık silah satışı anlaşması yaptı ve İran'a sert bir mesaj gönderdi.

YAHUDİ DAMAT BASIN BÜLTENİNDE YERİNİ ALDI

Pazar günkü Suudi Arabistan ziyareti sonrası gazetecilere dağıtılan basın bildirisinde rutin olup bitenlerin özetinin haricinde bir şey dikkat çekiyor. Trump'ın Yahudi damadı Jared Kushner'in adı Ortadoğu gezi organizasyonu planlamasında en başta yer alıyor.

Ocak ayında kıdemli danışman olarak görev tanımı yapılan Kushner genellikle basın önünde çok fazla konuşmuyor. Kushner Suudi Arabistan gezisine bizzat katıldı ve milyon dolarlık anlaşmaların imzalanması sırasında bizzat bulundu.

YAHUDİ DAMADIN FİLİSTİN SINAVI

Gezinin İsrail-Filistin ayağımda özellikle Kushner'in önemli bir sınavdan geçeceği bekleniyor. Zira Kushner'in Ocak ayında danışmanlık görevine getirilirken Trump tarafından İsrail-Filistin sorununa "nihai anlaşma" yapmakla görevlendirildiği iddia ediliyor.

Yönetimdeki kaynaklar Kushner'in ocak ayından bu yana diğer işlerinin yoğunluğu yüzünden Filistin-İsrail konusunda çok fazla çalışamadığını, bu konuyla ilgili toplantılar yapmadığını belirtiyor. İsrail ve Filistin ile ilgili çalışan kişilerden ara sıra analiz ve bilgi talep eden Kushner'in bölgenin geçmiş tarihine dair çok az şey bildiği söyleniyor.

TRUMP'IN FİLİSTİN DANIŞMANI AVUKATI

İsrail Filistin meselesinde Trump'ın en çok güvendiği ve sadık dostu avukatı Jason Greenblatt olarak biliniyor. Herhangi bir diplomatik deneyimden yoksun 1981 doğumlu Yahudi damat Kushner'in İsrail-Filistin meselesindeki tutumu hala sır niteliğini taşıyor. Kushner'in babasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın olduğu biliniyor.