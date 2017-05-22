Türkiye'den Bulgaristan’a sığınmacı akını azaldı

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den sığınmacı akışında önemli oranda azalma olduğunu açıkladı.
Bakanlık Genel Sekreteri Mladen Marinov, yılbaşından bu yana sadece 362 kişinin yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmaya çalışırken yakalandığını söyledi.
Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) konuşan Marinov, “Sınırdaki durum oldukça sakin görünüyor. Kaçak yoldan girişlerde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 oranında azalmadan söz edebiliriz.” dedi.
Bakanlığın sitesinde de 2017 yılının ocak-nisan döneminde ülkenin tüm sınırlarında, 362'si giriş, 154'ü çıkış yaparken ve 581'i de ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda olmak üzere toplamda bin 97 kişinin yakalandığı belirtildi. Bakanlık verilerine göre, 2016'da 4 bin 381 kişi sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalanmıştı.
Ülkede bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının daha çok Avrupa’ya gidiş yolu aradıklarına işaret eden Marinov, Türkiye sınırında inşaatı tamamlanmak üzere olan 166 kilometrelik tel örgü engeli ve diğer güvenlik önlemlerinin olumlu sonuç verdiğini söyledi.
Marinov, ülke genelinde halihazırda 3 bin 128 kayıtlı yabancı bulunduğunu, bunların 2 bin 104'ünün sığınmacı kamplarında, diğerlerinin ise kiraladıkları evlerde yaşadıklarını kaydetti.
Yılbaşından bu yana Bulgaristan’da kaçak olarak ikamet eden çoğu Afgan ve Iraklı bin 7 yabancı sınır dışı edildi. Kayıtlara göre Bulgaristan’da bulunmaları gereken 3 bini aşkın yabancının ise kaçak yollardan yurt dışına çıktıkları sanılıyor.
Milli güvenlik açısından “sakıncalı” bulunan yabancılar için kurulan İçişleri Bakanlığının denetimindeki “kapalı tip” mülteci kamplarında 151 Afgan, 125 Pakistanlı, 66 Iraklı ve 59 Suriyeli kalıyor.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, BNR’ye yaptığı açıklamada, Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’nde (AB) politika üreten istikrar unsuruna dönüştüğünü belirterek, sınırların korunması için AB’den 425 milyon avroluk ek destek talep ettiklerini bildirdi. Bulgaristan, daha önce aynı amaçla AB’den 160 milyon avro destek almıştı.
Öte yandan hükümet ortağı ırkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik Vatanseverler (OP) koalisyonu temsilcisi Ataka (ATAK) partisi lideri Volen Siderov, hafta sonu Türkiye sınırını ziyaret ederek tel örgünün durumunu ve alınan diğer güvenlik önlemlerin kontrol etti. Siderov, önlemler sayesinde yasa dışı göçün adeta durduğunu ifade ederek, bundan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den sığınmacı akışında önemli oranda azalma olduğunu açıkladı
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün İsrail ve Filistin'e giderek çeşitli görüşmelerde bulunacak. Trump'ın Ortadoğu gezi programını hazırlayan Yahudi damat Kushner'in Filistin-İsrail sorununa "nihai çözüm" getirecek girişimlerde bulunup bulunmayacağı belirsizliğini koruyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin gözden geçirilmesi konusunda, İtalya Başbakanı Gentiloni'yle beraber çalışacak
Macaristan'ın Tata kentinde düzenlenen Macar-Osmanlı Günü Festivali büyük ilgi gördü
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Trump'ın İran ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Terör faaliyetlerini desteklemek gibi kabul edilemeyecek davranışlara karşı İran'ın bunun kabul edilemez olduğunu anlaması için yaptırımlarla önlem almayı sürdüreceğiz." dedi
ABD Başkanı Donald Trump, İran rejiminin küresel terörizme öncülük ettiğini belirterek, "İran bölgede yıkım ve kaosu yayıyor" dedi
Çavuşoğlu, "Müzakere edilmiş bir çözüm her iki tarafın ödün vermesine dayalı olacaktır. Kıbrıs Türk tarafı uzlaşma yönündeki istekliliğini gösterdi. Şimdi top kesin olarak Kıbrıs Rum tarafındadır" dedi
Cezayir kökenli Fransız işadamı Nekkaz, tesettür mayo giyen kadınlara, 26 Mayıs’ta Cannes’daki plajda toplanmaları çağrısında bulundu. İşadamı, tesettür mayolu kadınlara plajda para cezası kesilmesi halinde, bu parayı ödeme sözü verdi
Kasım, 1 yıl hapis ile 265 bin dolar para cezasına çarptırıldı, ancak ceza ertelendi
İçişleri bakanlığı, seçim kutlaması amacıyla cadde ve sokaklarda toplanmayı yasakladı
Cancun'da kalabalık bir grubun halka hakaret ettiği iddiasıyla bir Rus'un evini basması sonucu çıkan olayda 1 kişi öldü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran'da tekrar cumhurbaşkanı seçilen Ruhani’yi kutladı.
İsrail askerlerinin göstericileri dağıtmak için kullandığı ses bombası kafasına isabet eden 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Pakistan’da devriye gezen polislerin hedef alındığı saldırıda, biri üst düzey 4 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.