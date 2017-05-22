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11:17, 22 Mayıs 2017 Pazartesi
Avrupa
10:34, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

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Türkiye'den Bulgaristan’a sığınmacı akını azaldı
Türkiye'den Bulgaristan’a sığınmacı akını azaldı

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den sığınmacı akışında önemli oranda azalma olduğunu açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den sığınmacı akışında önemli oranda azalma olduğunu açıkladı.

Bakanlık Genel Sekreteri Mladen Marinov, yılbaşından bu yana sadece 362 kişinin yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmaya çalışırken yakalandığını söyledi.

Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) konuşan Marinov, “Sınırdaki durum oldukça sakin görünüyor. Kaçak yoldan girişlerde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 oranında azalmadan söz edebiliriz.” dedi.

Bakanlığın sitesinde de 2017 yılının ocak-nisan döneminde ülkenin tüm sınırlarında, 362'si giriş, 154'ü çıkış yaparken ve 581'i de ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda olmak üzere toplamda bin 97 kişinin yakalandığı belirtildi. Bakanlık verilerine göre, 2016'da 4 bin 381 kişi sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalanmıştı.

AVRUPA'YA DOĞRU KAÇAK GEÇİŞLER DAHA YOĞUN

Ülkede bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının daha çok Avrupa’ya gidiş yolu aradıklarına işaret eden Marinov, Türkiye sınırında inşaatı tamamlanmak üzere olan 166 kilometrelik tel örgü engeli ve diğer güvenlik önlemlerinin olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Marinov, ülke genelinde halihazırda 3 bin 128 kayıtlı yabancı bulunduğunu, bunların 2 bin 104'ünün sığınmacı kamplarında, diğerlerinin ise kiraladıkları evlerde yaşadıklarını kaydetti.

Yılbaşından bu yana Bulgaristan’da kaçak olarak ikamet eden çoğu Afgan ve Iraklı bin 7 yabancı sınır dışı edildi. Kayıtlara göre Bulgaristan’da bulunmaları gereken 3 bini aşkın yabancının ise kaçak yollardan yurt dışına çıktıkları sanılıyor.

Milli güvenlik açısından “sakıncalı” bulunan yabancılar için kurulan İçişleri Bakanlığının denetimindeki “kapalı tip” mülteci kamplarında 151 Afgan, 125 Pakistanlı, 66 Iraklı ve 59 Suriyeli kalıyor.

AB’DEN DESTEK

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, BNR’ye yaptığı açıklamada, Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’nde (AB) politika üreten istikrar unsuruna dönüştüğünü belirterek, sınırların korunması için AB’den 425 milyon avroluk ek destek talep ettiklerini bildirdi. Bulgaristan, daha önce aynı amaçla AB’den 160 milyon avro destek almıştı.

Öte yandan hükümet ortağı ırkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik Vatanseverler (OP) koalisyonu temsilcisi Ataka (ATAK) partisi lideri Volen Siderov, hafta sonu Türkiye sınırını ziyaret ederek tel örgünün durumunu ve alınan diğer güvenlik önlemlerin kontrol etti. Siderov, önlemler sayesinde yasa dışı göçün adeta durduğunu ifade ederek, bundan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



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