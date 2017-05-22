Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:17, 22 Mayıs 2017 Pazartesi
Amerika
Güncelleme: 07:42, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Trump: İran bölgede yıkım ve kaosu yayıyor
Trump: İran bölgede yıkım ve kaosu yayıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran rejiminin küresel terörizme öncülük ettiğini belirterek, "İran bölgede yıkım ve kaosu yayıyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdulaziz Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "ABD- Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, 50'den fazla Arap ve İslam ülkesinin liderine seslendi.

Bölgeden kaynaklanan "İslami aşırıcılık krizi"ne karşı koymak için terörizme karşı mücadelenin, Batı ve İslam arasında bir çatışma değil iyi ve kötü arasında bir savaş olduğunu dile getiren Trump, "Buraya ders anlatmaya gelmedik. Biz buraya diğer insanlara nasıl yaşayacaklarını, ne yapmalarını, kim olmalarını veya nasıl ibadet etmelerini anlatmaya gelmedik. Bunun yerine, hepimiz için daha iyi bir gelecek sağlamak için, ortak çıkarlara ve değerlere bağlı ortaklık sunmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ İNSANİ KRİZE ÇÖZÜM İÇİN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Trump, dünya ülkelerine Suriye'deki insani krizi sonlandırmak, bölgede istikrarı tesis etmek ve DEAŞ'ın kökünü kazımak için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

İran'ın bölgedeki saldırganlığının en uzun süreli kurbanlarının İran halkı olduğunun altını çizen Trump, sıkıntılara katlanan İran halkının, liderlerinin pervasızca çatışma ve savaşın peşinde olması nedeniyle umutsuz olduğunu kaydetti.

Trump, Beşşar Esed'in Suriye'de İran'ın desteğiyle "tarif edilemeyecek kadar korkunç suçlar" işlediğini vurguladı. Trump, "İran rejimi, küresel terörizme öncülük ediyor. Bölgede yıkım ve kaosu yayıyor." ifadesini kullandı.



İlgili Konular trump ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
Türkiye'den Bulgaristan a sığınmacı akını azaldı
Türkiye'den Bulgaristan’a sığınmacı akını azaldı

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den sığınmacı akışında önemli oranda azalma olduğunu açıkladı
Trump'ın Yahudi damadının İsrail-Filistin imtihanı
Trump'ın Yahudi damadının İsrail-Filistin imtihanı

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün İsrail ve Filistin'e giderek çeşitli görüşmelerde bulunacak. Trump'ın Ortadoğu gezi programını hazırlayan Yahudi damat Kushner'in Filistin-İsrail sorununa "nihai çözüm" getirecek girişimlerde bulunup bulunmayacağı belirsizliğini koruyor.
Macron İtalya Başbakanı ile AB reformunu görüştü
Macron, İtalya Başbakanı ile AB reformunu görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin gözden geçirilmesi konusunda, İtalya Başbakanı Gentiloni'yle beraber çalışacak
Macaristan'da Osmanlı festivali FOTO
Macaristan'da Osmanlı festivali | FOTO

Macaristan'ın Tata kentinde düzenlenen Macar-Osmanlı Günü Festivali büyük ilgi gördü
İran'dan Trump'a tepki
İran'dan Trump'a tepki

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Trump'ın İran ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi
Tillerson'dan 'İran'a yaptırım' açıklaması
Tillerson'dan 'İran'a yaptırım' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Terör faaliyetlerini desteklemek gibi kabul edilemeyecek davranışlara karşı İran'ın bunun kabul edilemez olduğunu anlaması için yaptırımlarla önlem almayı sürdüreceğiz." dedi
Trump İran bölgede yıkım ve kaosu yayıyor
Trump: İran bölgede yıkım ve kaosu yayıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran rejiminin küresel terörizme öncülük ettiğini belirterek, "İran bölgede yıkım ve kaosu yayıyor" dedi
Bakan Çavuşoğlu Kıbrıs Rum gazetesine konuştu
Bakan Çavuşoğlu Kıbrıs Rum gazetesine konuştu

Çavuşoğlu, "Müzakere edilmiş bir çözüm her iki tarafın ödün vermesine dayalı olacaktır. Kıbrıs Türk tarafı uzlaşma yönündeki istekliliğini gösterdi. Şimdi top kesin olarak Kıbrıs Rum tarafındadır" dedi
Bulgaristan da uyuşturucu operasyonu
Bulgaristan’da uyuşturucu operasyonu

Bulgaristan-Romanya sınırında 423 kilogram eroin ele geçirildi
Cannes Festivali nde tesettür mayo tartışması
Cannes Festivali’nde tesettür mayo tartışması

Cezayir kökenli Fransız işadamı Nekkaz, tesettür mayo giyen kadınlara, 26 Mayıs’ta Cannes’daki plajda toplanmaları çağrısında bulundu. İşadamı, tesettür mayolu kadınlara plajda para cezası kesilmesi halinde, bu parayı ödeme sözü verdi
Bahreyn'de en yüksek Şii merci Kasım'a hapis
Bahreyn'de en yüksek Şii merci Kasım'a hapis

Kasım, 1 yıl hapis ile 265 bin dolar para cezasına çarptırıldı, ancak ceza ertelendi
İran'da seçim kutlamaları yasaklandı
İran'da seçim kutlamaları yasaklandı

İçişleri bakanlığı, seçim kutlaması amacıyla cadde ve sokaklarda toplanmayı yasakladı
Meksika'da Rus vatandaşına saldırı
Meksika'da Rus vatandaşına saldırı

Cancun'da kalabalık bir grubun halka hakaret ettiği iddiasıyla bir Rus'un evini basması sonucu çıkan olayda 1 kişi öldü
Macron'dan Ruhani'ye kutlama
Macron'dan Ruhani'ye kutlama

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran'da tekrar cumhurbaşkanı seçilen Ruhani’yi kutladı.
İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı
İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

İsrail askerlerinin göstericileri dağıtmak için kullandığı ses bombası kafasına isabet eden 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Pakistan da polise saldırı 4 ölü
Pakistan’da polise saldırı: 4 ölü

Pakistan’da devriye gezen polislerin hedef alındığı saldırıda, biri üst düzey 4 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberler

İran'dan Trump'a tepki
İran'dan Trump'a tepki

Tillerson'dan 'İran'a yaptırım' açıklaması
Tillerson'dan 'İran'a yaptırım' açıklaması

New York'ta 36. Türk Yürüyüşü ve Festivali
New York'ta 36 Türk Yürüyüşü ve Festivali

ABD ile Suudi Arabistan arasında 280 milyar dolarlık anlaşma
ABD ile Suudi Arabistan arasında 280 milyar dolarlık anlaşma

Trump Suudi Arabistan'da
Trump Suudi Arabistan'da

"Beyaz Saray'dan Trump'ın azledilmesine karşı tedbir" iddiası
quot Beyaz Saray'dan Trump'ın azledilmesine karşı tedbir quot iddiası

Kuzey Kore'den ABD'ye müzakere şartı
Kuzey Kore'den ABD'ye müzakere şartı

ABD'li üst düzey askeri isimlerden 'Türkiye' açıklaması
ABD'li üst düzey askeri isimlerden 'Türkiye' açıklaması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 