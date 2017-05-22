Güncelleme: 07:42, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Trump: İran bölgede yıkım ve kaosu yayıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdulaziz Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "ABD- Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, 50'den fazla Arap ve İslam ülkesinin liderine seslendi.

Bölgeden kaynaklanan "İslami aşırıcılık krizi"ne karşı koymak için terörizme karşı mücadelenin, Batı ve İslam arasında bir çatışma değil iyi ve kötü arasında bir savaş olduğunu dile getiren Trump, "Buraya ders anlatmaya gelmedik. Biz buraya diğer insanlara nasıl yaşayacaklarını, ne yapmalarını, kim olmalarını veya nasıl ibadet etmelerini anlatmaya gelmedik. Bunun yerine, hepimiz için daha iyi bir gelecek sağlamak için, ortak çıkarlara ve değerlere bağlı ortaklık sunmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ İNSANİ KRİZE ÇÖZÜM İÇİN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Trump, dünya ülkelerine Suriye'deki insani krizi sonlandırmak, bölgede istikrarı tesis etmek ve DEAŞ'ın kökünü kazımak için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

İran'ın bölgedeki saldırganlığının en uzun süreli kurbanlarının İran halkı olduğunun altını çizen Trump, sıkıntılara katlanan İran halkının, liderlerinin pervasızca çatışma ve savaşın peşinde olması nedeniyle umutsuz olduğunu kaydetti.

Trump, Beşşar Esed'in Suriye'de İran'ın desteğiyle "tarif edilemeyecek kadar korkunç suçlar" işlediğini vurguladı. Trump, "İran rejimi, küresel terörizme öncülük ediyor. Bölgede yıkım ve kaosu yayıyor." ifadesini kullandı.