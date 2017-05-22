Trump: İran bölgede yıkım ve kaosu yayıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdulaziz Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "ABD- Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, 50'den fazla Arap ve İslam ülkesinin liderine seslendi.
Bölgeden kaynaklanan "İslami aşırıcılık krizi"ne karşı koymak için terörizme karşı mücadelenin, Batı ve İslam arasında bir çatışma değil iyi ve kötü arasında bir savaş olduğunu dile getiren Trump, "Buraya ders anlatmaya gelmedik. Biz buraya diğer insanlara nasıl yaşayacaklarını, ne yapmalarını, kim olmalarını veya nasıl ibadet etmelerini anlatmaya gelmedik. Bunun yerine, hepimiz için daha iyi bir gelecek sağlamak için, ortak çıkarlara ve değerlere bağlı ortaklık sunmak için buradayız." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, dünya ülkelerine Suriye'deki insani krizi sonlandırmak, bölgede istikrarı tesis etmek ve DEAŞ'ın kökünü kazımak için birlikte çalışma çağrısı yaptı.
İran'ın bölgedeki saldırganlığının en uzun süreli kurbanlarının İran halkı olduğunun altını çizen Trump, sıkıntılara katlanan İran halkının, liderlerinin pervasızca çatışma ve savaşın peşinde olması nedeniyle umutsuz olduğunu kaydetti.
Trump, Beşşar Esed'in Suriye'de İran'ın desteğiyle "tarif edilemeyecek kadar korkunç suçlar" işlediğini vurguladı. Trump, "İran rejimi, küresel terörizme öncülük ediyor. Bölgede yıkım ve kaosu yayıyor." ifadesini kullandı.
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ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün İsrail ve Filistin'e giderek çeşitli görüşmelerde bulunacak. Trump'ın Ortadoğu gezi programını hazırlayan Yahudi damat Kushner'in Filistin-İsrail sorununa "nihai çözüm" getirecek girişimlerde bulunup bulunmayacağı belirsizliğini koruyor.
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