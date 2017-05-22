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KEİ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı
KEİ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı

KEİ'nin 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başladığı belirtildi.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi kapsamında Erdoğan, ülke temsilcilerini karşıladı. Daha sonra aile fotoğrafı çekildi. Konuklar ve Erdoğan, toplantının yapılacağı salona geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yaptığı açılış konuşmasında, "(Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü) Bugün bize, 'Bu örgütün en büyük başarısı nedir?' diye sorsalar, 'Dünyanın en zor coğrafyalarından birinde bölge ülkelerini aynı masa çevresinde ve ortak paydalar etrafında bir araya getirebilme becerisidir' derim. Bölge ülkeleri arasında elbette birtakım siyasi, hatta askeri sorunlar olabilir. Biz, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nü bu sorunlardan ne kadar uzakta tutabilirsek, o denli verimli çalışmasını sağlayabiliriz. Daha da ileri gidip örgütü bu sorunların çözümünde etkin bir araç haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için kısır siyasi tartışmalara girmeden, farklılıklarımız değil, müştereklerimiz üzerinde yoğunlaşarak çalışmalarımızı yürütmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"TEMEL ŞART HUZUR VE İSTİKRAR"

Erdoğan, "Ticaretin ve yatırımların sağlıklı zeminde yürüyebilmesinin temel şartı huzur ve istikrardır. İçinde bulunduğumuz hassas Karadeniz coğrafyasının barış, istikrar ve refah içinde kalkınması hepimizin ortak amacı olmalıdır. Türkiye olarak ülkemize ilgi duyan tüm uluslararası yatırımcılara her türlü desteği veriyoruz. Bu konuda hiçbir ayrımcılık yapmıyoruz." dedi.

"Örgüt (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü) üyesi ülkelerin kendi aralarındaki ticaret ve yatırımların potansiyelimizin çok altında olduğu bir gerçektir." diyen Erdoğan, "Adriyatik'ten Pasifik'e, Sibirya'dan Toroslar'a kadar uzanan bu engin coğrafyanın imkanlarını çok daha iyi değerlendirmenin yollarını aramalıyız. Sadece turizm alanındaki potansiyeli hakkıyla kullanabilmek dahi Karadeniz'in geleceğinde yepyeni bir dönemin başlamasını sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

"TÜM ÜYE DEVLETLERE KARŞI ADİL, TARAFSIZ VE DENGELİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yılbaşından beri dönem başkanlığını yürüttüğümüz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü içinde tüm üye devletlere karşı adil, tarafsız ve dengeli olmaya çalışıyoruz. Bugün kabul edeceğimiz zirve bildirgesinin taslağını hazırlarken de tüm üye devletlerin hassasiyetlerini dikkate almaya özen gösterdik. Bu konuda üye devletlerin tamamından da aynı samimiyeti ve desteği görmekten memnuniyet duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum." 

Zirveye, Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de katılıyor.

 

 



İlgili Konular KEİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Erdoğan
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