Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:17, 22 Mayıs 2017 Pazartesi
Güncel
11:05, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Ankara'da öldürülen DAEŞ'lilerin hedefi AK Parti kongresiydi
Ankara'da öldürülen DAEŞ'lilerin hedefi AK Parti kongresiydi

Ankara'da dün düzenlenen operasyonda öldürülen 2 DAEŞ üyesinin, AK Parti kongresine saldırı hazırlığında olduğu açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Valisi Ercan Topaca, dün 2 DAEŞ'linin öldürüldüğü operasyona ilişkin bilgi verdi.

Topaca, öldürülen DAEŞ'lilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildiği AK Parti kongresine saldırmayı planladığını açıkladı.

Topaca, "Yapılan operasyonda birkaç kroki çıktı. Bu krokilerden Ankara'da büyük bir eylem için geldiğini anlıyoruz" diye konuştu.

Ankara'da dün Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 DAEŞ mensubu öldürülmüştü.

Öldürülen DAEŞ'lilrin Azerbaycan uyruklu oldukları açıklanmıştı.



İlgili Konular daeş operasyonu DEAŞ
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Ankara'da öldürülen DAEŞ'lilerin hedefi AK Parti kongresiydi
Ankara'da öldürülen DAEŞ'lilerin hedefi AK Parti kongresiydi

Ankara'da dün düzenlenen operasyonda öldürülen 2 DAEŞ üyesinin, AK Parti kongresine saldırı hazırlığında olduğu açıklandı
KEİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı
KEİ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı

KEİ'nin 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı
Meteoroloji'den sağanak ve dolu uyarısı
Meteoroloji'den sağanak ve dolu uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak ve dolu bekleniyor
15 Temmuz'a ilişkin en kritik dava başlıyor
15 Temmuz'a ilişkin en kritik dava başlıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakim karşısına çıkıyor
Son on günde 93 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son on günde 93 PKK'lı etkisiz hale getirildi

11-21 Mayıs'ta Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda 93 PKK üyesi etkisiz hale getirildi
Sudan'dan Türkiye'yle ilişkilerini destekleyici kampanya çağrısı
Sudan'dan Türkiye'yle ilişkilerini destekleyici kampanya çağrısı

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Mahmud, Enformasyon Bakanlığı'na Türkiye Sudan ilişkilerini destekleyici yoğun medya kampanyası yürütmesi yönünde çağrı yaptı
Malatya'da özel halk otobüsüne ateş açıldı
Malatya'da özel halk otobüsüne ateş açıldı

Malatya'da özel halk otobüsüne açılan ateş sonucu kırılan cam parçaları nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı
Keşanlılar Keşkek Festivalinde biraraya geldi
Keşanlılar Keşkek Festivalinde biraraya geldi

Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde düzenlenen Keşkek Festivali'nde belde kadınlarınca imece usulüyle 30 ayrı kazanda yapılan 1 ton keşkek vatandaşlara ikram edildi
Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti
Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
MAZLUM-DER 13 Olağan Genel Kurulu
MAZLUM-DER 13. Olağan Genel Kurulu

MAZLUM-DER Genel Başkan Ramazan Beyhan, "Özellikle bütün haksızlıklara karşı, adaleti aksatacak ve onu aynı zamanda yolundan şaşırtacak olan bütün etkilere karşı uyanık olmamız gerekiyor" dedi
Ohtamış Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
Ohtamış Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki, kent merkezine 38 kilometre uzaklıkta olan 30 metre yükseklikteki Ohtamış şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu
Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu

THY Euroleague Finali’nde Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 80-64 mağlup ederek Euroleague şampiyonu oldu
Yerli tohum güçlendirme çalışmaları
Yerli tohum güçlendirme çalışmaları

Kazdağları’nda bir Ar-Ge firması tarafından yerli tohumların etken maddelerini artırma çalışmaları yürütülüyor
Korucunun evine roketatarlı saldırı
Korucunun evine roketatarlı saldırı

Hakkari'de teröristler güvenlik korucusunun evine roketatar mermiler ile saldırdı
Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Okuma Türkiye Finali
Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Okuma Türkiye Finali

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kurslarında eğitim alan erkek öğrenciler arasında düzenlenen yarışmanın finali, Ordu'da gerçekleştirildi
Hakkari'de yıldırım düştü 1 asker şehit
Hakkari'de yıldırım düştü: 1 asker şehit

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu

Haberler

İstanbul'da 4 DEAŞ mensubu yakalandı
İstanbul'da 4 DEAŞ mensubu yakalandı

DAEŞ'e ait 80 hedef imha edildi
DAEŞ'e ait 80 hedef imha edildi

Almanya 'DAEŞ' operasyonunu genişletmeyi planlıyor
Almanya 'DAEŞ' operasyonunu genişletmeyi planlıyor

Gaziantep'teki DAEŞ operasyonunda 4 gözaltı
Gaziantep'teki DAEŞ operasyonunda 4 gözaltı

TSK: 82 DAEŞ hedefine 346 atış yapıldı
TSK 82 DAEŞ hedefine 346 atış yapıldı

Ankara'da eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı
Ankara'da eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı

ABD'li üst düzey askeri isimlerden 'Türkiye' açıklaması
ABD'li üst düzey askeri isimlerden 'Türkiye' açıklaması

Musul'da şu ana kadar 700 bin sivil yerinden edildi
Musul'da şu ana kadar 700 bin sivil yerinden edildi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 