Ankara'da öldürülen DAEŞ'lilerin hedefi AK Parti kongresiydi

Ankara Valisi Ercan Topaca, dün 2 DAEŞ'linin öldürüldüğü operasyona ilişkin bilgi verdi.
Topaca, öldürülen DAEŞ'lilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildiği AK Parti kongresine saldırmayı planladığını açıkladı.
Topaca, "Yapılan operasyonda birkaç kroki çıktı. Bu krokilerden Ankara'da büyük bir eylem için geldiğini anlıyoruz" diye konuştu.
Ankara'da dün Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 DAEŞ mensubu öldürülmüştü.
Öldürülen DAEŞ'lilrin Azerbaycan uyruklu oldukları açıklanmıştı.
Ankara'da dün düzenlenen operasyonda öldürülen 2 DAEŞ üyesinin, AK Parti kongresine saldırı hazırlığında olduğu açıklandı
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