11:05, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Ankara'da öldürülen DEAŞ'lıların hedefi AK Parti kongresiydi





Ankara'da dün düzenlenen operasyonda öldürülen 2 DEAŞ üyesinin, AK Parti kongresine saldırı hazırlığında olduğu açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Valisi Ercan Topaca, dün 2 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü operasyona ilişkin bilgi verdi. Topaca, öldürülen DEAŞ üyelerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildiği AK Parti kongresine saldırmayı planladığını açıkladı. Topaca, "Yapılan operasyonda birkaç kroki çıktı. Bu krokilerden Ankara'da büyük bir eylem için geldiğini anlıyoruz" diye konuştu. Ankara'da dün Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 DEAŞ mensubu öldürülmüştü. Öldürülen DEAŞ üyelerinin Azerbaycan uyruklu oldukları açıklanmıştı.

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