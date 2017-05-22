11:13, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Amanos dağlarında çatışma, 1 şehit





Amanos Dağları'nda çatışma çıktı.Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye sınırı yakınındak Amanos Dağları'nda sürdürülen güvenlik tedbirleri kapsamında sabah saatlerinde PKK'lılarla sıcak temas meydana geldi. DHA'nın haberine göre; Osmaniye'de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan jandarma özel harekat uzman çavuş şehit oldu. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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