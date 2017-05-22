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İşgal güçlerinden Batı Şeria'da gazlı müdahale
İşgal güçlerinden Batı Şeria'da gazlı müdahale

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki "Yusuf makamına" baskın yapan Yahudi işgalcilere tepki gösteren Filistinlilere müdahalesiyle gazdan etkilenen onlarca Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki "Yusuf makamına" baskın yapan Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren Filistinlilere müdahalesiyle, gazdan etkilenen onlarca Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

İsrail askerlerinin eşlik ettiği yüzlerce Yahudi yerleşimcinin sabaha karşı Nablus kentinde Yusuf Peygamber'in makamı olarak kabul ettikleri türbeye girmesi gerginliğe neden oldu.

Filistinli gençler, Yahudilerin türbeye girmesine taş ve molotofkokteyli atarak tepki gösterirken, İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak karşılık verdi. İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında çok sayıda Filistinli gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Yahudiler, "Yusuf makamında" Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğuna işaret ederek bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.



İlgili Konular filistin Batı Şeria İsrail
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