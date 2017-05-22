İşgal güçlerinden Batı Şeria'da gazlı müdahale

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki "Yusuf makamına" baskın yapan Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren Filistinlilere müdahalesiyle, gazdan etkilenen onlarca Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.
İsrail askerlerinin eşlik ettiği yüzlerce Yahudi yerleşimcinin sabaha karşı Nablus kentinde Yusuf Peygamber'in makamı olarak kabul ettikleri türbeye girmesi gerginliğe neden oldu.
Filistinli gençler, Yahudilerin türbeye girmesine taş ve molotofkokteyli atarak tepki gösterirken, İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak karşılık verdi. İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında çok sayıda Filistinli gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.
Yahudiler, "Yusuf makamında" Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğuna işaret ederek bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'tan kurtarılan Bab'ta eğitim hayatı da normale dönüyor
Güney Afrika'da petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı
Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Ebu Ayneyn, "Hamas Filistin halkının bir parçasıdır. Terör ile vasıflandırılması, Filistinlileri genel anlamda hedef almak demektir" dedi
İİT, uluslararası topluma, Yemen'deki kolera salgınını kontrol altına alma çağrısı yaptı
İranlı siyasi uzmanlar, Ruhani'nin ikinci seçim zaferini ve halkın bundan sonrasına ilişkin beklentilerini değerlendirdi
İsrail'in Tel Aviv kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre en az 5 kişi yaralandı.
Berlin'de Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel merkezi bomba alarmı nedeniyle boşaltıldı
Portekiz sömürgeciliğine karşı silahlı mücadele veren FRELIMO'nun yaşayan tek liderleri Santos, başkentteki evinde sakin hayat sürüyor
Kuzey Kore, pazar günü orta menzilli balistik füze denemesini "başarıyla" yaptığını açıkladı.
Uluslararası Radikal Düşünceyle Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da açıldı.
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki "Yusuf makamına" baskın yapan Yahudi işgalcilere tepki gösteren Filistinlilere müdahalesiyle gazdan etkilenen onlarca Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den sığınmacı akışında önemli oranda azalma olduğunu açıkladı
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün İsrail ve Filistin'e giderek çeşitli görüşmelerde bulunacak. Trump'ın Ortadoğu gezi programını hazırlayan Yahudi damat Kushner'in Filistin-İsrail sorununa "nihai çözüm" getirecek girişimlerde bulunup bulunmayacağı belirsizliğini koruyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin gözden geçirilmesi konusunda, İtalya Başbakanı Gentiloni'yle beraber çalışacak
Macaristan'ın Tata kentinde düzenlenen Macar-Osmanlı Günü Festivali büyük ilgi gördü
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Trump'ın İran ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi