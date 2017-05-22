11:30, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Suudi Arabistan'da radikal düşünceyle mücadele merkezi açıldı





Uluslararası Radikal Düşünceyle Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da açıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Riyad'da 55 ülkenin katılımıyla gerçekleşen ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi'nin ardından "İtidal" Uluslararası Radikal Düşünceyle Mücadele Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi açılış münasebetiyle dünya küreye ellerini koydu. Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, merkez, radikal düşüncenin kaynağıyla mücadele eden, radikal kişiler arasında yaygın şekilde kullanılan dil ve lehçeleri inceleyen ve radikal düşüncelerin yayılmasını engellemeye çalışan ilk uluslararası kurum olma özelliğini taşıyor.

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