Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptığını kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Pukguksong-2 füzesini fırlatılışı esnasında denetlediğini ve konuşlandırılmasına onay verdiğini belirtti.
KCNA, denemenin, teknik endeksleri doğrulamak üzere tasarlanan silah sisteminin, askeri birimlere konuşlandırılmadan önce çeşitli savaş koşulları altındaki uyumunun incelediğini kaydetti.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, füze denemesini "pervasızca ve sorumsuzca" şeklinde değerlendirirken ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, denemeyi "hayal kırıklığı" ve "rahatsız edici" olarak nitelendirdi.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe de Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesinde bulunarak sorunları barışçıl yollardan çözmek için sarf edilen uluslararası çabaları ayaklar altına aldığını ve "dünyaya meydan okuduğunu" söyledi.
Abe, meseleyi İtalya'da düzenlenecek G7 zirvesinde gündeme getireceğini ifade etti.
Güney Kore ve ABD, dün, Kuzey Kore'nin yeni füze denemesi yaptığını duyurmuştu.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Pukchang bölgesi yakınlarından "tanımlanamayan" bir füze fırlattığı belirtilmişti. Açıklamada, fırlatılan füzenin Japon Denizi'ne doğru 500 kilometre ilerlediği kaydedilmişti. ABD de Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesinden haberdar olduğunu açıklamış, Beyaz Saray yetkilileri, fırlatılan orta menzilli yeni füzenin, Pyongyang'ın son denemelerde kullandığı füzelerden daha kısa menzilli olduğunu bildirmişti.
ABD, Japonya ve Güney Kore, denemenin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) toplanması talebinde bulunmuştu. BMGK'nın, 23 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin nükleer programını ve son füze denemesini görüşmek amacıyla toplanacağı açıklanmıştı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'tan kurtarılan Bab'ta eğitim hayatı da normale dönüyor
Güney Afrika'da petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı
Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Ebu Ayneyn, "Hamas Filistin halkının bir parçasıdır. Terör ile vasıflandırılması, Filistinlileri genel anlamda hedef almak demektir" dedi
İİT, uluslararası topluma, Yemen'deki kolera salgınını kontrol altına alma çağrısı yaptı
İranlı siyasi uzmanlar, Ruhani'nin ikinci seçim zaferini ve halkın bundan sonrasına ilişkin beklentilerini değerlendirdi
İsrail'in Tel Aviv kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre en az 5 kişi yaralandı.
Berlin'de Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel merkezi bomba alarmı nedeniyle boşaltıldı
Portekiz sömürgeciliğine karşı silahlı mücadele veren FRELIMO'nun yaşayan tek liderleri Santos, başkentteki evinde sakin hayat sürüyor
Kuzey Kore, pazar günü orta menzilli balistik füze denemesini "başarıyla" yaptığını açıkladı.
Uluslararası Radikal Düşünceyle Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da açıldı.
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki "Yusuf makamına" baskın yapan Yahudi işgalcilere tepki gösteren Filistinlilere müdahalesiyle gazdan etkilenen onlarca Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den sığınmacı akışında önemli oranda azalma olduğunu açıkladı
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün İsrail ve Filistin'e giderek çeşitli görüşmelerde bulunacak. Trump'ın Ortadoğu gezi programını hazırlayan Yahudi damat Kushner'in Filistin-İsrail sorununa "nihai çözüm" getirecek girişimlerde bulunup bulunmayacağı belirsizliğini koruyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin gözden geçirilmesi konusunda, İtalya Başbakanı Gentiloni'yle beraber çalışacak
Macaristan'ın Tata kentinde düzenlenen Macar-Osmanlı Günü Festivali büyük ilgi gördü
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Trump'ın İran ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi