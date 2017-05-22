12:00, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Van'da 19 kaçak yakalandı





Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 2'si çocuk 19 Afgan yakalandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Van Başkale 3. Hudut Tabur Komutanlığının sorumluluğunda bulunan sınır hattındaki birlikler, termal kamerayla gözetim yaptığı sırada sınırı geçen bir grubu tespit etti. Bölgeye giden birlikler, yaya olarak sınırı geçen 2'si çocuk 19 Afganistan uyrukluyu yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen kaçaklar, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine götürüldü.

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