12:06, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Berlin'de bomba alarmı





Berlin'de Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel merkezi bomba alarmı nedeniyle boşaltıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel merkezi bomba alarmı nedeniyle boşaltıldı. Bild'de yer alan habere göre, binada gerçekleşen toplantı sırasında bina boşaltıldı. Bomba alarmına posta merkezinde bulunan şüpheli bir paketin neden olduğu ifade edildi

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