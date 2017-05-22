12:10, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Tel Aviv'de araç yayaların üzerine daldı





İsrail'in Tel Aviv kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre en az 5 kişi yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail'in Tel Aviv kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre en az 5 kişi yaralandı. Haaretz'in İsrail polisine dayandırdığı haberinde olay bir terör saldırısı değil trafik kazası.

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