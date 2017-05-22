İran'da ikinci Ruhani dönemindeki beklentiler

İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ikinci kez seçilmesinde "özgürlük ve dünyayla iyi geçinme" vaatlerinin etkili olduğu belirtilirken, bu dönemde ekonomide çözüm beklentilerinin artması bekleniyor.
İran'da 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini oyların yüzde 57'sini alan Ruhani kazandı. İranlı siyasi uzmanlar, Ruhani'nin ikinci seçim zaferini ve halkın bundan sonrasına ilişkin beklentilerini değerlendirdi.
Reformistlere yakınlığıyla bilinen İran İşçi Partisi Başkanı Ali Rıza Mahcub, "İran'ın en büyük sorunu ekonomidir. İşsizlik ve istihdam, bu dönem Ruhani'nin önündeki başlıca konular olacaktır. Diplomalı işsizlerimiz var. Üniversitelerimizin verdiği mezun oranında iş sahası bulunmuyor." dedi.
Ruhani'nin ekonomiyi düzeltmek için yeterli yetkiye sahip olduğunu dile getiren Mahcub, "Yetkinin yanı sıra sorunların çözümü için zamana da ihtiyaç var. Halk yapılan çalışmaların etkisini zamanla görecektir." diye konuştu.
Azad Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehdi Mutahharniya ise değişim yanlısı reformist ve ılımlı muhafazakarların demokratik bir zafer kazandığı değerlendirmesinde bulundu.
Reformistlere yakınlığıyla bilinen Mutahharniya, "İran'daki son seçimler, pragmatist demokrasi yanlıları ve değişim talepleri olan reformistler ile ılımlı muhafazakarların, iktidar yanlısı muhafazakara karşı modern ve ilerici söylemleriyle halkı kendi yanlarına çekerek kazandıkları demokratik bir zaferdir." dedi.
Demokratik değişim yanlılarının seçimde gösterdikleri gayretin İran toplumunda demokrasinin gelişmesi için gerekli zemini güçlendirdiğini dile getiren Mutahharniya, "İran halkı bu seçimlerde devlet adamlarına, 'meşruiyetin kaynağı halkın oylarıdır' mesajını verdi." ifadelerini kullandı.
Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Allame Tabatabai Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin Habibi ise Ruhani'nin ilk döneminde ekonomide başarısız bir performans sergilediğini belirtti.
Muhafazakar aday Reisi'nin ekonomik sorunları, Ruhani'nin ise özgürlükler ve dünyayla ilişkileri geliştirmeyi gündeme getirerek oy topladığını belirten Habibi, "Ruhani, ülke ekonomisiyle ilgili sorunları çözmede başarılı olamamıştır. Bu durum, Reisi'nin oylarının artmasına sebep olmuştur. Ruhani sahip olduğu yetkiler ve yönetimiyle ekonomiyi çok daha iyi seviyelere çıkarabilirdi." diye konuştu.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'tan kurtarılan Bab'ta eğitim hayatı da normale dönüyor
Güney Afrika'da petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı
Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Ebu Ayneyn, "Hamas Filistin halkının bir parçasıdır. Terör ile vasıflandırılması, Filistinlileri genel anlamda hedef almak demektir" dedi
İİT, uluslararası topluma, Yemen'deki kolera salgınını kontrol altına alma çağrısı yaptı
İranlı siyasi uzmanlar, Ruhani'nin ikinci seçim zaferini ve halkın bundan sonrasına ilişkin beklentilerini değerlendirdi
İsrail'in Tel Aviv kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre en az 5 kişi yaralandı.
Berlin'de Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel merkezi bomba alarmı nedeniyle boşaltıldı
Portekiz sömürgeciliğine karşı silahlı mücadele veren FRELIMO'nun yaşayan tek liderleri Santos, başkentteki evinde sakin hayat sürüyor
Kuzey Kore, pazar günü orta menzilli balistik füze denemesini "başarıyla" yaptığını açıkladı.
Uluslararası Radikal Düşünceyle Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da açıldı.
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki "Yusuf makamına" baskın yapan Yahudi işgalcilere tepki gösteren Filistinlilere müdahalesiyle gazdan etkilenen onlarca Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den sığınmacı akışında önemli oranda azalma olduğunu açıkladı
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün İsrail ve Filistin'e giderek çeşitli görüşmelerde bulunacak. Trump'ın Ortadoğu gezi programını hazırlayan Yahudi damat Kushner'in Filistin-İsrail sorununa "nihai çözüm" getirecek girişimlerde bulunup bulunmayacağı belirsizliğini koruyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin gözden geçirilmesi konusunda, İtalya Başbakanı Gentiloni'yle beraber çalışacak
Macaristan'ın Tata kentinde düzenlenen Macar-Osmanlı Günü Festivali büyük ilgi gördü
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Trump'ın İran ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi