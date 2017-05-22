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12:33, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

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İİT'den "kolerayla mücadelede Yemen'e destek" çağrısı
İİT'den

İİT, uluslararası topluma, Yemen'deki kolera salgınını kontrol altına alma çağrısı yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası topluma Yemen'e kolera salgınıyla mücadelede destek olmaları çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplum, uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşları, Yemen'deki kolera salgınını kontrol altına alma, yayılmasını önleme, ciddi şekilde kötüleşen sağlık ve insani durumları düzeltme konularındaki çabalarını artırmalı." denildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün Yemen'in 19 ilinde 27 Nisan'dan bu yana kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 315'e ulaştığını, hastalığa yakalandığından şüphelenilen 29 bin 300'den fazla vaka olduğunu kaydetmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü de önceki gün gerekli önlem alınmadığı takdirde Yemen'deki kolera salgınının kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

 



İlgili Konular Yemen kolera
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