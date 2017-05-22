Güncelleme: 12:55, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Rus pilotu öldürdüğü iddia edilen Çelik'e 5 yıl hapis cezası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen Rus uçağın pilotunu öldürdüğü yönündeki açıklamaları basına yansıyan Alparslan Çelik'in de aralarında bulunduğu 17 kişinin yargılandığı davada, Çelik ile 6 sanığa 5'er yıl hapis cezası ile 10'ar bin lira adli para cezası verildi.

İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Çağlar B. ve başka suçtan tutuklu Nurettin Y. ile sanık avukatları hazır bulundu.

Bazı sanıkların avukatı Taşkın Kangal, müvekkillerin haklarında iddiaları kabul etmeyerek beraat istedi.

Alparslan Çelik'in avukatı Murat Üstündağ da müvekkilinin Türkmendağı'ndaki görevinin bilindiğini, mahkemenin, müvekkilinin özel durumunu göz önünde bulundurmaması gerektiğini savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme, sanıklar Alparslan Çelik, Asil Tırnova, Mustafa Develi, İsmail Demir, Murat Gezer, Fatih Arnas ve Bayram Karaarslan'ı "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçundan 5'er yıl hapse ve 10'ar bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanıklar Muhammet Ercan Bilir 1 yıl 6 ay hapis cezası ve bin lira adli para cezası, İrfan Dinç 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezası ve Süleyman Altınkaynak 10 ay hapis cezası ve 500 lira adli para cezası alırken diğer sanıkların beraatine karar verdi.

OLAY

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir lokantada silahlı kişiler olduğu yönündeki ihbar doğrultusunda, üzerlerinde ruhsatsız 3 tabanca, otomobillerinde ise bir uzun namlulu silah ele geçirilerek gözaltına alınan 15 zanlının evlerindeki aramalarda da ruhsatsız 3 tabanca, bir pompalı tüfek ile 2 telsiz ele geçirilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından paraşütle atlayan pilotu öldürdüğü yönünde basına yansıyan açıklamalarıyla bilinen Alparslan Çelik'in, "sahte para" suçundan hakkında kesinleşmiş 2,5 yıl hapis ve 2 bin lira para cezası bulunduğu belirtilmişti. Zanlının ayrıca "hükümlünün kaçmasına yardım" ve "dolandırıcılık" suçlarından da Elazığ Emniyet Müdürlüğünce arandığı belirlenmişti.

Hazırlanan iddianamede, 17 sanık hakkında "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet, harp silahı bulundurmak" gibi suçlamalarla 5 ila 8 yıl hapis cezası istenmişti.

Çelik hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının "Rus Hava Kuvvetleri Savaş Pilotu Sergey Rumyantsev'in ağır tahrik altında öldürülmesi" suçundan verdiği takipsizlik kararı ise yeni bilgilerin gelmesi nedeniyle kaldırılmıştı.