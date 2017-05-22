13:00, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Yıldırım-Medvedev görüşmesi başladı





Başbakan Binali Yıldırım ile Rusya Federasyonu Başbakanı Dmi̇tri̇ Medvedev görüşmesi başladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım ile Rusya Federasyonu Başbakanı Dmi̇tri̇ Medvedev görüşmesi başladı. Başbakan Yıldırım, "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi"ne katılmak üzere Türkiye'de bulunan Medvedev ile bir araya geldi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

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