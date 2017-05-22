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13:59, 22 Mayıs 2017 Pazartesi
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13:00, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

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Yıldırım-Medvedev görüşmesi başladı
Yıldırım-Medvedev görüşmesi başladı

Başbakan Binali Yıldırım ile Rusya Federasyonu Başbakanı Dmi̇tri̇ Medvedev görüşmesi başladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım ile Rusya Federasyonu Başbakanı Dmi̇tri̇ Medvedev görüşmesi başladı.

Başbakan Yıldırım, "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi"ne katılmak üzere Türkiye'de bulunan Medvedev ile bir araya geldi.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.



İlgili Konular Binali Yıldırım Dmi̇tri̇ Medvedev
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