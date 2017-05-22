Fetih Hareketi'nden Trump'a 'Hamas' tepkisi

Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Sultan Ebu Ayneyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'ın terör ile vasıflandırılmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.
Ebu Ayneyn yaptığı açıklamada, "İşgal güçlerine karşı varlığını ve toprağını savunmak için savaşan Hamas'ın veya başka bir Filistinli grubun terör ile nitelendirilmesini kabul etmiyoruz. Eğer bu sebepten dolayı terör ile vasıflandırılacak ise, bu onlar için şereftir." dedi.
Hamas veya İsrail'e karşı mücadele eden her hangi bir Filistinli siyasi gücün, uluslararası kanunlar çerçevesinde savunma hakkı olduğunu kaydeden Ebu Ayneyn, "Toprağı işgal edilen her halkın işgal güçlerine karşı direnme hakkı vardır." diye konuştu.
Ebu Ayneyn, Hamas'ın bir halk hareketi olduğuna dikkati çekerek, "Hamas Filistin halkının bir parçasıdır. Terör ile vasıflandırılması, Filistinlileri genel anlamda hedef almak demektir." ifadelerini kullandı.
Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi"nde yaptığı konuşmada "El-Kaide, DEAŞ, Hizbullah ve Hamas bölge için terör tehdidi oluşturuyor." ifadesini kullanmış ve İslam ülkeleri liderlerinden radikalleri ülkelerinden atmalarını istemişti.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'tan kurtarılan Bab'ta eğitim hayatı da normale dönüyor
Güney Afrika'da petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı
Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Ebu Ayneyn, "Hamas Filistin halkının bir parçasıdır. Terör ile vasıflandırılması, Filistinlileri genel anlamda hedef almak demektir" dedi
İİT, uluslararası topluma, Yemen'deki kolera salgınını kontrol altına alma çağrısı yaptı
İranlı siyasi uzmanlar, Ruhani'nin ikinci seçim zaferini ve halkın bundan sonrasına ilişkin beklentilerini değerlendirdi
İsrail'in Tel Aviv kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre en az 5 kişi yaralandı.
Berlin'de Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel merkezi bomba alarmı nedeniyle boşaltıldı
Portekiz sömürgeciliğine karşı silahlı mücadele veren FRELIMO'nun yaşayan tek liderleri Santos, başkentteki evinde sakin hayat sürüyor
Kuzey Kore, pazar günü orta menzilli balistik füze denemesini "başarıyla" yaptığını açıkladı.
Uluslararası Radikal Düşünceyle Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da açıldı.
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki "Yusuf makamına" baskın yapan Yahudi işgalcilere tepki gösteren Filistinlilere müdahalesiyle gazdan etkilenen onlarca Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den sığınmacı akışında önemli oranda azalma olduğunu açıkladı
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün İsrail ve Filistin'e giderek çeşitli görüşmelerde bulunacak. Trump'ın Ortadoğu gezi programını hazırlayan Yahudi damat Kushner'in Filistin-İsrail sorununa "nihai çözüm" getirecek girişimlerde bulunup bulunmayacağı belirsizliğini koruyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin gözden geçirilmesi konusunda, İtalya Başbakanı Gentiloni'yle beraber çalışacak
Macaristan'ın Tata kentinde düzenlenen Macar-Osmanlı Günü Festivali büyük ilgi gördü
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Trump'ın İran ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi