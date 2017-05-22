13:02, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Fetih Hareketi'nden Trump'a 'Hamas' tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Sultan Ebu Ayneyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'ın terör ile vasıflandırılmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Ebu Ayneyn yaptığı açıklamada, "İşgal güçlerine karşı varlığını ve toprağını savunmak için savaşan Hamas'ın veya başka bir Filistinli grubun terör ile nitelendirilmesini kabul etmiyoruz. Eğer bu sebepten dolayı terör ile vasıflandırılacak ise, bu onlar için şereftir." dedi.

Hamas veya İsrail'e karşı mücadele eden her hangi bir Filistinli siyasi gücün, uluslararası kanunlar çerçevesinde savunma hakkı olduğunu kaydeden Ebu Ayneyn, "Toprağı işgal edilen her halkın işgal güçlerine karşı direnme hakkı vardır." diye konuştu.

Ebu Ayneyn, Hamas'ın bir halk hareketi olduğuna dikkati çekerek, "Hamas Filistin halkının bir parçasıdır. Terör ile vasıflandırılması, Filistinlileri genel anlamda hedef almak demektir." ifadelerini kullandı.

Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi"nde yaptığı konuşmada "El-Kaide, DEAŞ, Hizbullah ve Hamas bölge için terör tehdidi oluşturuyor." ifadesini kullanmış ve İslam ülkeleri liderlerinden radikalleri ülkelerinden atmalarını istemişti.