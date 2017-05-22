Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:59, 22 Mayıs 2017 Pazartesi
Güncel
13:18, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

  • Paylaş
"Yılbaşından itibaren 642 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçlerince yılbaşından itibaren düzenlenen 4 bin 786 operasyonda 316'sı ölü, altısı yaralı, 133'ü teslim, 187'si sağ olmak üzere toplam 642 terörist etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığından, güvenlik güçlerince yılbaşından itibaren düzenlenen 4 bin 786 operasyonda 316'sı ölü, 6'sı yaralı, 133'ü teslim, 187'si sağ olmak üzere toplam 642 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında 2017'de, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca yurt içinde 4 bin 786 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 657 sığınak ve barınak imha edilirken, arasında yeni nesil güdümlü füze de bulunan 2 bin ağır ve uzun namlulu silah, 352 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP), bin 610 el bombası, 579 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere 33 ton patlayıcı madde ile 400 bin adet çeşitli çapta mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 226'sı PKK, biri DEAŞ, biri de sol örgütler tarafından gerçekleştirilmek istenen 228 terör eylemi engellendi. Engellenen eylemlerin 222'sinde patlayıcı madde, ikisinde bombalı araç ele geçirilirken, dördünde teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.  

Yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 316'sı ölü, 6'sı yaralı, 133'ü teslim, 187'si sağ olmak üzere toplam 642 terörist etkisiz hale getirildi.

15-22 MAYIS HAFTASI

15-22 Mayıs arasında bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 541 operasyon düzenlendi.

Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 222, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 72, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 966, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında 24 olmak üzere toplam bin 284 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 28'i ölü, 8'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari, Diyarbakır, Bingöl, Şırnak, Erzurum, Mardin ve Van'da terör örgütü mensuplarınca kullanılan 32 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 18 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 200 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 566 el bombası ile 77 bin 696 adet muhtelif mühimmat ile 240'ı ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam 250 silah ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 67 ilde 579 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 2 bin 318 kilogram esrar, 377 kilogram eroin, 3 kilogram kokain, 3 kilogram metamfetamin, 2 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 95 bin 85 uyuşturucu hap ile 698 bin 867 adet kaçak sigara, 75 bin 798 litre akaryakıt ele geçirildi, 924 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda 41 bin 319 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, 2 bin 11 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Ayrıca sokak satıcılarına yönelik Eskişehir, Kayseri, Adana, Bursa ve Kocaeli'de yapılan operasyonlarda 86 şüpheli gözaltına alındı. 

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 408'i denizlerde olmak üzere bin 494 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 71 kişi gözaltına alındı.

361 SOSYAL MEDYA HESABIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA 

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi örgütler başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 361 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken, tespit edilen 125 kişiden 48'i gözaltına alındı.



İlgili Konular terör operasyonu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
TUSKON iddianamesi savcılığa iade edildi
TUSKON iddianamesi savcılığa iade edildi

TUSKON iddianamesi eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle savcılığa iade edildi
quot Yılbaşından itibaren 642 terörist etkisiz hale getirildi quot
"Yılbaşından itibaren 642 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçlerince yılbaşından itibaren düzenlenen 4 bin 786 operasyonda 316'sı ölü, altısı yaralı, 133'ü teslim, 187'si sağ olmak üzere toplam 642 terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım-Medvedev görüşmesi başladı
Yıldırım-Medvedev görüşmesi başladı

Başbakan Binali Yıldırım ile Rusya Federasyonu Başbakanı Dmi̇tri̇ Medvedev görüşmesi başladı.
Rus pilotu öldürdüğü iddia edilen Çelik'e 5 yıl hapis cezası
Rus pilotu öldürdüğü iddia edilen Çelik'e 5 yıl hapis cezası

Türk hava sahasını ihlal edince düşürülen Rus uçağın pilotunu öldürdüğü yönündeki açıklamaları basına yansıyan Alparslan Çelik ile Asil Tırnova, Mustafa Develi, İsmail Demir, Murat Gezer, Fatih Arnas ve Bayram Karaarslan'a "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 5 yıl hapis cezası ile 10'ar bin lira adli para cezası verildi
Türkiye'den Kuzey Kore'ye 'füze' kınaması
Türkiye'den Kuzey Kore'ye 'füze' kınaması

Türkiye, Kuzey Kore'nin 21 Mayıs'ta yaptığı balistik füze denemesini kınadı
Van'da 19 kaçak yakalandı
Van'da 19 kaçak yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 2'si çocuk 19 Afgan yakalandı.
Amanos dağlarında çatışma 1 şehit
Amanos dağlarında çatışma, 1 şehit

Amanos Dağları'nda çatışma çıktı.Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu
Ankara'da öldürülen DEAŞ'lıların hedefi AK Parti kongresiydi
Ankara'da öldürülen DEAŞ'lıların hedefi AK Parti kongresiydi

Ankara'da dün düzenlenen operasyonda öldürülen 2 DEAŞ üyesinin, AK Parti kongresine saldırı hazırlığında olduğu açıklandı
KEİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı
KEİ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı

KEİ'nin 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı
Meteoroloji'den sağanak ve dolu uyarısı
Meteoroloji'den sağanak ve dolu uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak ve dolu bekleniyor
15 Temmuz'a ilişkin en kritik dava başlıyor
15 Temmuz'a ilişkin en kritik dava başlıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakim karşısına çıkıyor
Son on günde 93 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son on günde 93 PKK'lı etkisiz hale getirildi

11-21 Mayıs'ta Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda 93 PKK üyesi etkisiz hale getirildi
Sudan'dan Türkiye'yle ilişkilerini destekleyici kampanya çağrısı
Sudan'dan Türkiye'yle ilişkilerini destekleyici kampanya çağrısı

Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı Mahmud, Enformasyon Bakanlığı'na Türkiye Sudan ilişkilerini destekleyici yoğun medya kampanyası yürütmesi yönünde çağrı yaptı
Malatya'da özel halk otobüsüne ateş açıldı
Malatya'da özel halk otobüsüne ateş açıldı

Malatya'da özel halk otobüsüne açılan ateş sonucu kırılan cam parçaları nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı
Keşanlılar Keşkek Festivalinde biraraya geldi
Keşanlılar Keşkek Festivalinde biraraya geldi

Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinde düzenlenen Keşkek Festivali'nde belde kadınlarınca imece usulüyle 30 ayrı kazanda yapılan 1 ton keşkek vatandaşlara ikram edildi
Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti
Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Haberler

Lice'deki terör operasyonu sona erdi
Lice'deki terör operasyonu sona erdi

İstanbul'da terör operasyonu: 27 gözaltı
İstanbul'da terör operasyonu 27 gözaltı

Terörle mücadelede bir haftalık bilanço
Terörle mücadelede bir haftalık bilanço

Terör operasyonlarında haftalık bilanço; 33 terörist öldürüldü
Terör operasyonlarında haftalık bilanço 33 terörist öldürüldü

Muş'ta terör operasyonunda 32 gözaltı
Muş'ta terör operasyonunda 32 gözaltı

Muş ve Siirt'teki terör operasyonlarında 50 gözaltı
Muş ve Siirt'teki terör operasyonlarında 50 gözaltı

Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 28 gözaltı
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 28 gözaltı

İzmir'deki terör operasyonunda 9 gözaltı
İzmir'deki terör operasyonunda 9 gözaltı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 