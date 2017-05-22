13:18, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

"Yılbaşından itibaren 642 terörist etkisiz hale getirildi"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığından, güvenlik güçlerince yılbaşından itibaren düzenlenen 4 bin 786 operasyonda 316'sı ölü, 6'sı yaralı, 133'ü teslim, 187'si sağ olmak üzere toplam 642 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında 2017'de, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca yurt içinde 4 bin 786 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 657 sığınak ve barınak imha edilirken, arasında yeni nesil güdümlü füze de bulunan 2 bin ağır ve uzun namlulu silah, 352 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP), bin 610 el bombası, 579 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere 33 ton patlayıcı madde ile 400 bin adet çeşitli çapta mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 226'sı PKK, biri DEAŞ, biri de sol örgütler tarafından gerçekleştirilmek istenen 228 terör eylemi engellendi. Engellenen eylemlerin 222'sinde patlayıcı madde, ikisinde bombalı araç ele geçirilirken, dördünde teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 316'sı ölü, 6'sı yaralı, 133'ü teslim, 187'si sağ olmak üzere toplam 642 terörist etkisiz hale getirildi.

15-22 MAYIS HAFTASI

15-22 Mayıs arasında bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 541 operasyon düzenlendi.

Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 222, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 72, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 966, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında 24 olmak üzere toplam bin 284 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 28'i ölü, 8'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari, Diyarbakır, Bingöl, Şırnak, Erzurum, Mardin ve Van'da terör örgütü mensuplarınca kullanılan 32 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 18 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 200 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 566 el bombası ile 77 bin 696 adet muhtelif mühimmat ile 240'ı ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam 250 silah ele geçirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 67 ilde 579 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 2 bin 318 kilogram esrar, 377 kilogram eroin, 3 kilogram kokain, 3 kilogram metamfetamin, 2 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 95 bin 85 uyuşturucu hap ile 698 bin 867 adet kaçak sigara, 75 bin 798 litre akaryakıt ele geçirildi, 924 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda 41 bin 319 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, 2 bin 11 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Ayrıca sokak satıcılarına yönelik Eskişehir, Kayseri, Adana, Bursa ve Kocaeli'de yapılan operasyonlarda 86 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 408'i denizlerde olmak üzere bin 494 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 71 kişi gözaltına alındı.

361 SOSYAL MEDYA HESABIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi örgütler başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 361 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken, tespit edilen 125 kişiden 48'i gözaltına alındı.