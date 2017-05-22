Güney Afrika'da petrol rafinerisinde patlama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Güney Afrika'da bir petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ülkenin güneyinde rafine işleten SASOL'un Sözcüsü Alex Anderson, tesiste bilinmeyen nedenle yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Anderson, patlamanın ardından çıkan yangını söndürme çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.
Anderson, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Afrika'nın en büyük petrol üreticilerinden olan SASOL'un Güney Afrika'da günlük 400 bin varil üretim kapasitesine sahip olduğu biliniyor.
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Güney Afrika'da petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı
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