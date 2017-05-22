DEAŞ'tan kurtarılan Bab'ta eğitim seferberliği

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçesinde eğitim seferberliği başlatıldı. Türkiye'nin desteğiyle hasar gören okullar onarılıp ihtiyaçları karşılanarak eğitime hazır hale getiriliyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 23 Şubat'ta Halep'in kuzeydoğusundaki Bab ilçesini DEAŞ'tan kurtarmıştı.
DEAŞ kontrolünde 3 sene boyunca kalan ilçede hayat normale dönerken, Milli Eğitim Bakanlığı ve Maarif Vakfı desteğiyle eğitim alanında da önemli adımlar atılıyor.
Örgütün birçok okulu kapatması, kalanların da çatışmalarda hasar görmesi nedeniyle eğitimden mahrum kalan binlerce öğrenci, okullara dönüyor.
Bab yerel meclisinde eğitim sorumlusu Ahmed Kirız yaptığı açıklamada, "(DEAŞ) Çocuklara şiddeti öğretti. İlçenin kurtarılmasından bu yana geçen 4 ay içerisinde, öğrencilerin durumlarını düzeltmeye çalışıyoruz." dedi.
"Türkiye’den okullarımız için bir şey istemimize gerek yok. Zaten ne ihtiyacımız varsa istemeden verdiler." diyen Kirız, "9 okulu restore işlerine başladılar, 5'i bitti. Diğer 4 okulu haftaya teslim alacağız." şeklinde konuştu.
Şehit Abdullah İlköğretim Okulu'nda İngilizce öğretmeni Hatice Um Latif de "Sınıflarımızda artık tahtamız, sıralarımız var. Sınıfların her şeyi var. Işıklandırmalar yapıldı. Çocuklar sıcaktan bunalmasın diye tavanlara fanlar yerleştirildi. Türkiye’ye çok teşekkür ederiz. Her şeyimizi temin ettiler. Şu an geçici bir süreç yaşıyoruz. Her sınıfta yaklaşık 80 öğrenci olabiliyor. 2 öğretmen oluyor her sınıfta. İlerde sınıfları ayıracağız.'' ifadesini kullandı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'tan kurtarılan Bab'ta eğitim hayatı da normale dönüyor
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