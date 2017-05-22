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Açlık grevindeki Filistinliler için Batı Şeria'da "genel grev"
Açlık grevindeki Filistinliler için Batı Şeria'da

Batı Şeria'da dükkanlar, resmi ve özel kurumlar bir gün için kapılarını kapattı, kentlerdeki trafik ve ulaşım da durdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail hapishanelerinde 36 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla Batı Şeria'nın tüm kentlerinde bir günlük genel greve gidildi.

Filistinli farklı direniş gruplarının oluşturduğu Açlık Grevindeki Tutuklulara Ulusal Destek Komitesi'nin "hayatın bütün alanlarında genel greve gidilmesi" çağrısı üzerine Batı Şeria'da bugün esnaf dükkanlarını, resmi ve özel kurumlar ile okul ve üniversiteler de kapılarını kapatırken, kentlerdeki trafik ve ulaşım da durdu.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris yaptığı açıklamada,"İsrailli yetkililer ile Filistin tarafı arasında açlık grevindeki tutukluların talepleri konusunda temaslar sürüyor ancak bir sonuç alınamadı." dedi.

Temasların müzakere aşamasında olmadığını ifade eden Faris, İsrail'in Filistinli tutukluların açlık grevini bitirmeleri durumunda taleplerin çoğunu karşılayabileceğini ileri sürdüğünü ancak Filistin tarafının ise açlık grevi sonlandırılmadan önce taleplerin karşılanması konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.

İsrail hapishanelerinde açlık grevini sürdüren tutuklulara destek vermek için bugün öğle saatlerinde Batı Şeria'daki kentlerin merkezlerine ve İsrail askerleriyle temas noktalarına yürüyüşler düzenlenmesi bekleniyor.

DÜN DE 200 FİLİSTİNLİ TUTUKLU DAHA AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

"İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için Filistin direnişinin sembol isimlerinden ve 15 yıldır hapishanede bulunan Mervan Bergusi'nin çağrısıyla, bin 500'den fazla Filistinli tutuklunun 17 Nisan'da başlattığı açlık grevi 36. gününde devam ediyor. İsrail hapishanelerindeki kötü şartları protesto etmek amacıyla dün de 200 Filistinli tutuklu daha açlık grevine başlamıştı.

Filistinli tutuklular, bu eylemleriyle "Tel Aviv yönetimi üzerinde baskı oluşturmaya ve seslerini dünyaya duyurmaya" çalışıyor. Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi diğer tüm Filistinli direniş örgütleri de açlık grevine destek veriyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında olduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.



İlgili Konular İsrail filistin
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