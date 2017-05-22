4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'ye 4 madalya daha

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın son gününde Türkiye, teniste ikişer altın ve gümüş madalya elde etti.
Bakü Tenis Akademisi'nde yapılan müsabakalarda, kadın ve erkek tekler finalinde 4 Türk sporcu karşı karşıya geldi.
Kadınlarda Ayla Aksu 6-3 ve 6-2'lik setlerle Berfu Cengiz'i 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Berfu ise gümüş madalya kazandı.
Erkeklerde ise Altuğ Çelikbilek, 6-4'lük iki setle Anıl Yüksel'i 2-0 yenerek altın madalya elde etti. Anıl ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Maçlardan sonra açıklamada bulunan altın madalyanın sahibi Altuğ Çelikbilek, "Çok mutluyum. Bu 13 günlük sürede alınacak tüm madalyaları kazandık. Takımla başladık, çiftlerle devam ettik ve sonunda teklerde de madalyaları topladık. Bugün ben kazandım ama aslında hepimiz kazandık." diye konuştu.
İslami Dayanışma Oyunları'nın olimpiyatlardan sonra en iyi organizasyon olduğunu vurgulayan milli tenisçi, "Özellikle Azerbaycan'daki organizasyon çok iyiydi. Konaklama, kort, yemek ve tesisler çok güzeldi. 4 sene önce Endonezya'daki İslami Dayanışma Oyunları'nda da oynadım. Orada bu seviyede değildim. Yine de 2 bronz almıştım. Burada da 3 altın madalya kazandım." ifadelerini kullandı.
Teklerde gümüş madalyanın sahibi olan Anıl Yüksel ise "Öncelikle arkadaşım Altuğ Çelikbilek'i tebrik ediyorum. Organizasyon çok güzel geçti. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk defa oynuyorum. Sonuçta milli formayı giymek çok güzel, bu yüzden gayet mutluyum. Antrenörlerimize, emeği geçen buradaki herkese çok teşekkür ediyorum. Herkes çok iyi davrandı." değerlendirmesinde bulundu.
Müsabakaların sona erdiği tenis branşında Türkiye tüm altın madalyaları kazandı. Milli sporcular, takım ve çiftlerde ikişer altın, teklerde ikişer altın ve gümüş olmak üzere 8 madalyayla oyunları tamamladı.
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