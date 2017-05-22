14:10, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefonda görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Akıncı Kıbrıs müzakereleri sürecindeki gelişmeleri ele aldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.