Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Akıncı Kıbrıs müzakereleri sürecindeki gelişmeleri ele aldı.
Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Washington'daki protestolarla ilgili nota verdi.
Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla Başbakan Yardımcısı Şimşek ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Dvırkoviç arasında ortak bildiri imzalandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefonda görüştü
TUSKON iddianamesi eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle savcılığa iade edildi
İçişleri Bakanlığınca, güvenlik güçlerince yılbaşından itibaren düzenlenen 4 bin 786 operasyonda 316'sı ölü, altısı yaralı, 133'ü teslim, 187'si sağ olmak üzere toplam 642 terörist etkisiz hale getirildi
Başbakan Binali Yıldırım ile Rusya Federasyonu Başbakanı Dmi̇tri̇ Medvedev görüşmesi başladı.
Türk hava sahasını ihlal edince düşürülen Rus uçağın pilotunu öldürdüğü yönündeki açıklamaları basına yansıyan Alparslan Çelik ile Asil Tırnova, Mustafa Develi, İsmail Demir, Murat Gezer, Fatih Arnas ve Bayram Karaarslan'a "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 5 yıl hapis cezası ile 10'ar bin lira adli para cezası verildi
Türkiye, Kuzey Kore'nin 21 Mayıs'ta yaptığı balistik füze denemesini kınadı
Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 2'si çocuk 19 Afgan yakalandı.
Amanos Dağları'nda çatışma çıktı.Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu
Ankara'da dün düzenlenen operasyonda öldürülen 2 DEAŞ üyesinin, AK Parti kongresine saldırı hazırlığında olduğu açıklandı
KEİ'nin 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak ve dolu bekleniyor
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakim karşısına çıkıyor
11-21 Mayıs'ta Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda 93 PKK üyesi etkisiz hale getirildi