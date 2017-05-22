14:47, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

"Balkanlar'ın Davos'u" Saraybosna'da başladı





"Balkanlar'ın Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna İş Forumu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi "Balkanlar'ın Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna İş Forumu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı. Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen foruma, Türkiye'nin yanı sıra Körfez ülkeleri, Asya ve Avrupa'dan da iş adamları katıldı. BBI Genel Müdürü Amer Bukvic, Bosna Hersek Meclisi'nde düzenlenen forumun açılışında yaptığı konuşmada, 2009 yılından beri düzenlenmeye devam eden Saraybosna İş Forumu'nun bölgedeki en önemli ekonomik organizasyonlardan biri haline geldiğini söyledi. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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