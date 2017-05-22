Suriye'nin Humus ilinin merkezi rejimin kontrolüne girdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalan siviller ve askeri muhaliflerin tahliyesi tamamlandı. Yaklaşık 25 bin kişinin semtten ayrılmasıyla, Humus il merkezinin tamamı Beşşar Esed rejiminin kontrolüne girdi.
İdilb'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, son kafiledeki bin 115 kişi, dün gece geç saatlerde Vaer'den ayrıldı.
Kafiledeki bin 3 kişi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Cerablus ilçesine, kalanı Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e geldi.
4 yıl rejimin askeri kuşatmasında kalan Vaer, Şşubat ayında rejim güçlerinin saldırılarının odak noktası haline gelmişti.
Humus il merkezinde muhaliflerin elindeki son semt Vaer'e 5 aydır Birleşmiş Milletler'in insani yardımlarının girişine de izin verilmiyordu.
13 Mart'ta Rusya'nın arabuluculuğunda taraflar uzlaşmaya varmış, muhalifler semtten çekilmeyi kabul etmişti.
Esed rejimi, 1 sene içinde Şam'ın batısında muhaliflerin kontrolündeki 6 bölgeyi kontrolü altına aldı.
Şam'ın batısında Dareyya, Muaddamiye, Han eş-Şeyh beldesi ve civarındaki köyler siviller ve askeri muhaliflerin tehcir edilmesiyle, rejimin eline geçti.
Aralık ayında doğu Halep sakinleri de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde tahliye edildi.
Halep'in ardından rejim güçlerinin saldırılarını yoğunlaştırdığı Şam'ın kuzeybatısındaki Barada Vadisi'nde siviller ve muhalifler, ocak ayında tahliye edildi.
Son olarak, Zebadani ilçesi ve Madaya beldesi geçen ay, Şam'ın doğusundaki Kabun Mahallesi de bu ay içinde boşaltıldı.
Çin devlet şirketi Commercial Aircraft Co. ve Rusya'nın United Aircraft Corp. firması, China-Russia Commercial Aircraft Corporation Ltd. firmasını kurdu.
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Suriye'nin Humus ilinde muhaliflerin elindeki son semt Vaer'den tahliyeler tamamlandı
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