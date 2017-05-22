Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:26, 22 Mayıs 2017 Pazartesi
Ortadoğu
14:25, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Suriye'nin Humus ilinin merkezi rejimin kontrolüne girdi
Suriye'nin Humus ilinin merkezi rejimin kontrolüne girdi

Suriye'nin Humus ilinde muhaliflerin elindeki son semt Vaer'den tahliyeler tamamlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalan siviller ve askeri muhaliflerin tahliyesi tamamlandı. Yaklaşık 25 bin kişinin semtten ayrılmasıyla, Humus il merkezinin tamamı Beşşar Esed rejiminin kontrolüne girdi.

İdilb'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, son kafiledeki bin 115 kişi, dün gece geç saatlerde Vaer'den ayrıldı.

Kafiledeki bin 3 kişi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Cerablus ilçesine, kalanı Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e geldi.

4 yıl rejimin askeri kuşatmasında kalan Vaer, Şşubat ayında rejim güçlerinin saldırılarının odak noktası haline gelmişti.

Humus il merkezinde muhaliflerin elindeki son semt Vaer'e 5 aydır Birleşmiş Milletler'in insani yardımlarının girişine de izin verilmiyordu.

13 Mart'ta Rusya'nın arabuluculuğunda taraflar uzlaşmaya varmış, muhalifler semtten çekilmeyi kabul etmişti.

Esed rejimi, 1 sene içinde Şam'ın batısında muhaliflerin kontrolündeki 6 bölgeyi kontrolü altına aldı.

Şam'ın batısında Dareyya, Muaddamiye, Han eş-Şeyh beldesi ve civarındaki köyler siviller ve askeri muhaliflerin tehcir edilmesiyle, rejimin eline geçti.

Aralık ayında doğu Halep sakinleri de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde tahliye edildi.

Halep'in ardından rejim güçlerinin saldırılarını yoğunlaştırdığı Şam'ın kuzeybatısındaki Barada Vadisi'nde siviller ve muhalifler, ocak ayında tahliye edildi.

Son olarak, Zebadani ilçesi ve Madaya beldesi geçen ay, Şam'ın doğusundaki Kabun Mahallesi de bu ay içinde boşaltıldı.

 



İlgili Konular Suriye humus Esad
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Çin ve Rusya ortaklaşa yolcu uçağı üretecek
Çin ve Rusya ortaklaşa yolcu uçağı üretecek

Çin devlet şirketi Commercial Aircraft Co. ve Rusya'nın United Aircraft Corp. firması, China-Russia Commercial Aircraft Corporation Ltd. firmasını kurdu.
IKBYde 'Mustafa sonrası' siyasi güç dengelerin değişmesi bekleniyor
IKBYde 'Mustafa sonrası' siyasi güç dengelerin değişmesi bekleniyor

IKBY'de Goran Hareketi lideri Mustafa'nın geçen cuma günü hayatını kaybetmesinin ardından bölgedeki siyasi güç dengelerinin değişmesine kesin gözüyle bakılıyor
quot PDK vize serbestisi ve ordunun kurulmasını engelledi quot
"PDK, vize serbestisi ve ordunun kurulmasını engelledi"

Kosova Başbakanı yaptığı açıklamada ülkede vizeler serbestisini ve ordunun kurulmasını PDK'nın engellediğini söyledi
quot Balkanlar'ın Davos'u quot Saraybosna'da başladı
"Balkanlar'ın Davos'u" Saraybosna'da başladı

"Balkanlar'ın Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna İş Forumu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı
Suriye'nin Humus ilinin merkezi rejimin kontrolüne girdi
Suriye'nin Humus ilinin merkezi rejimin kontrolüne girdi

Suriye'nin Humus ilinde muhaliflerin elindeki son semt Vaer'den tahliyeler tamamlandı
4 İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'ye 4 madalya daha
4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'ye 4 madalya daha

Türkiye, oyunların son gününde teniste ikişer altın ve gümüş madalya kazandı
Açlık grevindeki Filistinliler için Batı Şeria'da quot genel grev quot
Açlık grevindeki Filistinliler için Batı Şeria'da "genel grev"

Batı Şeria'da dükkanlar, resmi ve özel kurumlar bir gün için kapılarını kapattı, kentlerdeki trafik ve ulaşım da durdu
DEAŞ'tan kurtarılan Bab'ta eğitim seferberliği
DEAŞ'tan kurtarılan Bab'ta eğitim seferberliği

Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'tan kurtarılan Bab'ta eğitim hayatı da normale dönüyor
Güney Afrika'da petrol rafinerisinde patlama
Güney Afrika'da petrol rafinerisinde patlama

Güney Afrika'da petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı
Fetih Hareketi'nden Trump'a 'Hamas' tepkisi
Fetih Hareketi'nden Trump'a 'Hamas' tepkisi

Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Ebu Ayneyn, "Hamas Filistin halkının bir parçasıdır. Terör ile vasıflandırılması, Filistinlileri genel anlamda hedef almak demektir" dedi
İİT'den quot kolerayla mücadelede Yemen'e destek quot çağrısı
İİT'den "kolerayla mücadelede Yemen'e destek" çağrısı

İİT, uluslararası topluma, Yemen'deki kolera salgınını kontrol altına alma çağrısı yaptı
Trump'ın Yahudi damadının İsrail-Filistin imtihanı
Trump'ın Yahudi damadının İsrail-Filistin imtihanı

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün İsrail ve Filistin'e giderek çeşitli görüşmelerde bulunacak. Trump'ın Ortadoğu gezi programını hazırlayan Yahudi damat Kushner'in Filistin-İsrail sorununa "nihai çözüm" getirecek girişimlerde bulunup bulunmayacağı belirsizliğini koruyor.
İran'da ikinci Ruhani dönemindeki beklentiler
İran'da ikinci Ruhani dönemindeki beklentiler

İranlı siyasi uzmanlar, Ruhani'nin ikinci seçim zaferini ve halkın bundan sonrasına ilişkin beklentilerini değerlendirdi
Tel Aviv'de araç yayaların üzerine daldı
Tel Aviv'de araç yayaların üzerine daldı

İsrail'in Tel Aviv kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre en az 5 kişi yaralandı.
Berlin'de bomba alarmı
Berlin'de bomba alarmı

Bomba alarmı nedeniyle boşaltılan Almanya Sosyal Demokrat Partinin genel merkezine giriş çıkışlara izin verildi. Polis inceleme sonucunda alarma neden olan tahta sandığın tehlikesiz olduğunu açıkladı.
Mozambik direnişinin yaşayan son kahramanı Santos
Mozambik direnişinin yaşayan son kahramanı Santos

Portekiz sömürgeciliğine karşı silahlı mücadele veren FRELIMO'nun yaşayan tek liderleri Santos, başkentteki evinde sakin hayat sürüyor

Haberler

"Rusya, Vaer'de ateşkese garanti vermiyor"
quot Rusya Vaer'de ateşkese garanti vermiyor quot

Humus'ta bombalı saldırı
Humus'ta bombalı saldırı

Humus'ta çifte saldırı: 32 ölü
Humus'ta çifte saldırı 32 ölü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 