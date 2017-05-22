"PDK, vize serbestisi ve ordunun kurulmasını engelledi"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kosova'da Başbakan görevini sürdürmekte olan İsa Mustafa koalisyon hükümetinin düşmesinden sonra sosyal medya üzerinden PDK'ya yönelik ithamlarına devam ediyor.
‘Facebook’ hesabında paylaşımda İsa Mustafa, eski koalisyon ortağını vize serbestisi ve ordunun kurulmasını engellemek ve kandırmakla suçladı.
LDK Başkanı İsa Mustafa Avrupa ve ABD’ye kapıları açık olan Kosova’nın bir Avrupai hükümete ihtiyacı olduğunu söyledi:
“Kosova’ya Avrupai hükümet ve hükmetme gerekiyor. Avrupa ve ABD’de kapıları açık olan ve hiçbir komşu ülke tarafından dikte edilmeyen bir hükümetin Kosova’ya ihtiyacı var. Halk vizeler serbestisini kimin engellediğini ve ordunun kurulmasını kimin kandırdığını biliyor. Hiçbirine özellikle de bunları engelleyenlerin seçim öncesi açıklamalarıyla ulaşılamaz.”
Çin devlet şirketi Commercial Aircraft Co. ve Rusya'nın United Aircraft Corp. firması, China-Russia Commercial Aircraft Corporation Ltd. firmasını kurdu.
IKBY'de Goran Hareketi lideri Mustafa'nın geçen cuma günü hayatını kaybetmesinin ardından bölgedeki siyasi güç dengelerinin değişmesine kesin gözüyle bakılıyor
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