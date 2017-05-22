15:18, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

IKBYde 'Mustafa sonrası' siyasi güç dengelerin değişmesi bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Goran (Değişim) Hareketi lideri Noşirvan Mustafa'nın geçen cuma günü hayatını kaybetmesinin ardından bölgedeki siyasi güç dengelerinin değişmesi bekleniyor.

Lidersiz kalan Goran'ın önümüzdeki günlerde yeni genel başkanını seçmek için kongreye gitmesi beklenirken Celal Talabani'nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) yayınladığı taziye mesajında "Goranlılara KYB'ye katılın" çağrısı yapılması "Süleymaniye kanadının Erbil ve Duhok'u kontrolünde tutan Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) karşı güç kazanacağı" şeklinde yorumlanıyor.

Toplam 111 milletvekilinden oluşan IKBY Parlamentosu'nda 24 sandalye ile KDP'den sonra bölgenin ikinci büyük siyasi aktörü durumundaki Goran Hareketi'nin, Peşmerge gücü olmadığı için pratikte KDP ve KYB kadar bölge siyasetinde etkili olamadığı bilinmekle birlikte, şu an lidersiz kalan Goran'ın vereceği kararın bölgedeki siyasi güç dengesinin yeniden şekillenmesine neden olacağı kaydediliyor.

KYB-GORAN ARASINDA ANLAŞMANIN MADDELERİ HAYATA GEÇİRİLMEDİ

Süleymaniye merkezli Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve KYB Başkanlık Konseyi Üyesi Ferit Esesert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "KYB ve Goran'ın imzaladığı stratejik anlaşmanın üzerinden yaklaşık 12 ay geçti. Anlaşmadaki maddelerin hiçbiri hayata geçirilmedi. Şimdiye kadar birçok toplantı yapılması gerekiyordu." dedi.

"GORAN, DESTEKÇİLERİNİ DE KAYBEDEBİLİR"

Duhok Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi Dr. Beyar Doski ise "Eğer Goran Hareketi bir lider seçip, kendi içerisinde iç çekişmelere girmezse bu süreci az bir zararla atlatabilir. Aksi takdirde farklı görüşten birçok şahsiyeti içerisinde barındıran Goran, destekçilerini de kaybedebilir." değerlendirmesinde bulundu.