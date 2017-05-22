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16:26, 22 Mayıs 2017 Pazartesi
Dış Politika
16:00, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

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ABD Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı
ABD Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Washington'daki protestolarla ilgili nota verdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Washington'u ziyareti sırasında, Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik personelinin Sayın Bakanımızın yakın koruma ekibine karşı yerleşik diplomatik kural ve teamüller hilafına sergilemiş oldukları profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışlar bugün Bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı olarak protesto edilmiş, ABD makamlarının bu olayı soruşturması ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılması resmen talep edilmiştir" denildi.



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