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Motorine 9 kuruş zam
Motorine 9 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,49 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,58 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,44 liradan 4,53 liraya, İzmir'de 4,46 liradan 4,55 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorinin litresine en son 18 Mayıs'ta 7 kuruş, benzinin litresine de 7 kuruş zam yapılmıştı.



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Motorine 9 kuruş zam
Motorine 9 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.
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