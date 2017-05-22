16:24, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Tarkim Havacılık'a kayyum atandı





Mahkeme Tarkim Havacılık şirketi ile ilgili kararını verdi. Şirkete kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) atanmasına hükmedildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Tarkim Havacılık şirketinin FETÖ'ye finansal destek sağladığı, şirketin Atatürk Havalimanında bulunan hangar ve yönetim ofislerinin havalimanı mevzuatına aykırı olarak denetimden uzak, insan ve eşya naklinin mümkün olduğuna ilişkin tespitler ile şirket yetkilileri İbrahim Faruk Bayındır ve Betül Özbey Bayındır hakkında FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldığı gerekçeleriyle şirkete kayyum olarak Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu'nun (TMSF) atanmasına hükmetti.

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