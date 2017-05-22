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Putin, Fransa'yı ziyaret edecek
Putin, Fransa'yı ziyaret edecek

Putin'in 29 Mayıs'ta Paris'e gelerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin 300. yılı dolayısıyla Paris'e ziyarette bulunacak.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in 29 Mayıs'ta Paris'e gelerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceği bildirildi.

Görüşmenin, Rus Çarı 1. Petro'nun 1717'deki Fransa ziyareti hakkında bir serginin açıldığı Versay Sarayı'nda yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada serginin, Versay Sarayı ve Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Ermitage Müzesi iş birliğiyle iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 300. yılı olması dolayısıyla düzenlendiği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yayımladığı kutlama mesajında zor bir dönemden geçildiğini, ilişkilerin geliştirilip birliktesi çalışılması gerektiğini belirtmişti.



İlgili Konular putin rusya fransa
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