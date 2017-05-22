Nokta dergisi davasında karar

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Nokta dergisi yöneticileri Cevheri Güven ve Murat Çapan'ın, "Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme'' ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandıkları davada, "Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme'' suçundan, 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Güven ve Çapan katılmadı. Duruşmaya sanıkları temsilen avukat Ömer Tekin Türker iştirak etti. Avukat Türker, davaya ilişkin esas hakkındaki son savunmasını mahkemeye sunarak, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Güven ve Çapan hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kamu davasının açıldığı ancak yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında, "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme'' suçundan kamu davasının açıldığını belirterek, suçun işlendiğinin sabit olduğu, suçun işleniş şekli ve meydana gelen tehlikenin ağırlığını dikkate alarak, sanıkların ayrı ayrı 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar vererek, tutuksuz olan ve duruşmalara gelmeyen sanıkların kaçma şüphesi, mevcut delil durumu ve bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını dikkate alarak, hüküm ile birlikte tutuklanmalarını kararlaştırdı.

Bu amaçla sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılmasına hükmeden heyet, sanıklar hakkında kanuni veya takdiri bir indirim yapılmasına da yer olmadığına karar verdi.

Heyet, suça konu Nokta Dergisinin 14 Eylül 2015 ve 2 Kasım 2015 tarihli nüshaların dosyada delil olarak saklanmasını ve daha önce 5187 sayılı basın kanunu hükümleri uyarınca toplatılan nüshaların da imhasını kararlaştırdı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Nokta dergisinin 14-20 Eylül 2015 tarihli 18. sayısının kapağında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, arkasında şehitlere ait Türk Bayrağı asılı tabutlar bulunduğu halde cep telefonu ile gülümseyerek öz çekim yaparken gösterir montaj bir fotoğrafın bulunduğu belirtildi.

Söz konusu fotoğrafla, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit cenazelerinin gelmesinden memnuniyet duyduğu" izleniminin oluşturulmaya çalışıldığı aktarılan iddianamede, ''Özellikle Temmuz 2015'ten itibaren ülkemizde PKK silahlı terör örgütünün saldırılarının yoğun bir şekilde yaşanması nedeniyle şehitlerimizin cenazeleri montajlanmış bir şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı üzerinden PKK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerinin övüldüğü ve bu yöntemlere başvurmanın teşvik edildiği, PKK silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmıştır.'' denildi.

İddianamede, şüpheliler Güven ve Çapan hakkında, ''terör örgütü propagandası yapmak'' ve ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlarından 1,5 yıldan 12 yıl 2'şer aya kadar hapis cezası talep edildi.

Yine aynı sanıklar için, Nokta Dergisinin 2 Kasım 2015 tarihli nüshasında, ''2 Kasım Pazartesi Türkiye iç savaşının başlangıcı'' başlığıyla yer alan kapakla ilgili "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme'' suçundan iddianame hazırlanmış ve daha sonra diğer iddianame ile birleştirilmişti.

Yargılama sırasında davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkındaki ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan dava dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.