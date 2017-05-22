17:29, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Güney Sudan Cumhurbaşkanı'ndan tek taraflı ateşkes ilanı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar'a bağlı silahlı muhalif gruplar arasında yaşanan çatışmalarda tek taraflı ateşkes ilan etti.

Ulusal Diyalog Görüşmeleri açılış programında konuşan Mayardit, bugünden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiğini ve bütün siyasi tutukluların serbest bırakılacağını belirtti.

Mayardit, "Tek taraflı ateşkesin karşı tarafı bağlamadığını hepimiz biliyoruz. Bundan dolayı bize saldırıldığında kendimizi savunma hakkımız vardır." dedi.

Güvenlik güçlerine, diyalog görüşmelerine katılmak isteyen hiç bir muhalif siyasi lideri göz altına almaması çağrısı yapan Mayardit, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkede istikrarı sağlamak için bugün Ulusal Diyalog Görüşmeleri başladı. Diyalog görüşmelerine Machar hariç, bütün silahlı muhalifler katılabilir. Çünkü Machar'ın katılması bize bir çok sorun çıkaracaktır. Ancak temsilcileri katılabilir. Cuba'ya barış görüşmelerine gelen herkesin can güvenliğini koruyacağımızı garanti ediyoruz."

Mayardit, ülkedeki şiddetin sona ermesi için, muhalif liderlere diyalog görüşmelerine katılma çağrısı yaptı. Ayrıca Mayardit, barışın gerçekleşmesi için uluslararası ve bölgesel ortaklardan diyalog görüşmelerini desteklemesini istedi.

Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı. Buna uygun olarak kurulan geçici ulusal hükümet 28 Nisan'da göreve başlamıştı.

Başkent Cuba'da, Mayardit'e bağlı güvenlik güçleri ile Machar yanlıları arasında çatışmalar 8 Temmuz 2016'da yeniden başlamıştı.